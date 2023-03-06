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Россия и Индия договорились решать проблемы торгового дефицита - РИА Новости, 06.03.2023
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17:57 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/defitsit-1856207947.html
Россия и Индия договорились решать проблемы торгового дефицита
Россия и Индия договорились решать проблемы торгового дефицита - РИА Новости, 06.03.2023
Россия и Индия договорились решать проблемы торгового дефицита
Индия и Россия договорились решать проблемы торгового дефицита и доступа к рынкам, сообщил МИД Индии по итогам прошедшей онлайн встречи межправительственной... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:57
2023-03-06T17:57
экономика
россия
индия
субраманиам джайшанкар
нью-дели
цены на нефть
денис мантуров
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мар – РИА Новости. Индия и Россия договорились решать проблемы торгового дефицита и доступа к рынкам, сообщил МИД Индии по итогам прошедшей онлайн встречи межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству двух стран. Сопредседатели встречи – глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и зампред правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - рассмотрели прогресс, достигнутый на различных заседаниях рабочих групп и подгрупп в рамках комиссии. "Сопредседатели… дали указания подготовить почву для очередного очного заседания межправкомиссии, которое состоится в Нью-Дели во взаимоудобные сроки. Стороны договорились работать вместе, чтобы раскрыть весь потенциал двусторонних торгово-экономических отношений между Индией и Россией, в том числе путем решения проблем торгового дефицита и доступа к рынкам", - отмечается в заявлении. Межправительственная комиссия является механизмом для регулярного мониторинга двустороннего прогресса в секторах торгово-экономического сотрудничества между Россией и Индией. Первая сессия Российско-индийской межправительственной комиссии состоялась 13 и 14 сентября 1994 года. На сегодняшний день проведено 23 заседания комиссии, при этом последнее состоялось в 2018 году, отмечает МИД Индии.
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экономика, россия, индия, субраманиам джайшанкар, нью-дели, цены на нефть, денис мантуров
Экономика, Россия, Индия, Субраманиам Джайшанкар, Нью-Дели, Цены на нефть, Денис Мантуров
Россия и Индия договорились решать проблемы торгового дефицита

Россия и Индия договорились решать проблемы торгового дефицита и доступа к рынкам

© Радио Sputnik, Олег ОбуховФлаги России и Индии
Флаги России и Индии
© Радио Sputnik, Олег Обухов
Флаги России и Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мар – РИА Новости. Индия и Россия договорились решать проблемы торгового дефицита и доступа к рынкам, сообщил МИД Индии по итогам прошедшей онлайн встречи межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству двух стран.
Сопредседатели встречи – глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и зампред правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - рассмотрели прогресс, достигнутый на различных заседаниях рабочих групп и подгрупп в рамках комиссии.
"Сопредседатели… дали указания подготовить почву для очередного очного заседания межправкомиссии, которое состоится в Нью-Дели во взаимоудобные сроки. Стороны договорились работать вместе, чтобы раскрыть весь потенциал двусторонних торгово-экономических отношений между Индией и Россией, в том числе путем решения проблем торгового дефицита и доступа к рынкам", - отмечается в заявлении.
Межправительственная комиссия является механизмом для регулярного мониторинга двустороннего прогресса в секторах торгово-экономического сотрудничества между Россией и Индией. Первая сессия Российско-индийской межправительственной комиссии состоялась 13 и 14 сентября 1994 года. На сегодняшний день проведено 23 заседания комиссии, при этом последнее состоялось в 2018 году, отмечает МИД Индии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Главы МИД России и Индии обсудили двустороннее сотрудничество
1 марта, 17:37
 
ЭкономикаРоссияИндияСубраманиам ДжайшанкарНью-ДелиЦены на нефтьДенис Мантуров
 
 
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