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Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе-феврале
Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе-феврале - РИА Новости, 06.03.2023
Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе-феврале
Федеральный бюджет в январе-феврале исполнен с дефицитом 2,581 триллиона рублей, такова предварительная оценка Минфина, опубликованная на сайте министерства. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:51
2023-03-06T16:51
2023-03-06T17:36
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
бюджет
дефицит
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Федеральный бюджет в январе-феврале исполнен с дефицитом 2,581 триллиона рублей, такова предварительная оценка Минфина, опубликованная на сайте министерства. За указанный период объем доходов казны составил 3,163 триллиона (на 25 процентов ниже год к году). При этом поступления от экспорта газа и нефти снизились на 46 процентов, составив 947 миллиардов рублей. Как заявили в ведомстве, это связано "первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа". В свою очередь, ненефтегазовые доходы бюджета в январе-феврале составили 2,217 триллиона рублей. Здесь зафиксировано снижение на 9 процентов, которое в Минфине связали с сокращением поступлений налога на прибыль, обусловленным единовременным возмещением переплат этого налога в январе этого года. В ведомстве обратили внимание, что динамика поступления оборотных налогов (и внутреннего НДС в частности) нормализовалась. В целом, согласно ведомственной оценке, объем поступлений по этой доходной части соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете. Объем расходов составил 5,744 триллиона рублей, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 52 процента. Ускорение финансирования расходов "главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам".
https://ria.ru/20230302/byudzhet-1855495227.html
https://ria.ru/20230306/promyshlennost-1856074164.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), бюджет, дефицит
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Бюджет, Дефицит
Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе-феврале
Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в январе-феврале в 2,581 триллиона рублей
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
Федеральный бюджет в январе-феврале исполнен с дефицитом 2,581 триллиона рублей, такова предварительная оценка Минфина, опубликованная на сайте
министерства.
За указанный период объем доходов казны составил 3,163 триллиона (на 25 процентов ниже год к году). При этом поступления от экспорта газа и нефти снизились на 46 процентов, составив 947 миллиардов рублей. Как заявили в ведомстве, это связано "первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа".
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В свою очередь, ненефтегазовые доходы бюджета в январе-феврале составили 2,217 триллиона рублей. Здесь зафиксировано снижение на 9 процентов, которое в Минфине связали с сокращением поступлений налога на прибыль, обусловленным единовременным возмещением переплат этого налога в январе этого года. В ведомстве обратили внимание, что динамика поступления оборотных налогов (и внутреннего НДС в частности) нормализовалась. В целом, согласно ведомственной оценке, объем поступлений по этой доходной части соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете.
Объем расходов составил 5,744 триллиона рублей, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 52 процента. Ускорение финансирования расходов "главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам".
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