Рейтинг@Mail.ru
Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе-феврале - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 06.03.2023 (обновлено: 17:36 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/defitsit-1856185069.html
Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе-феврале
Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе-феврале - РИА Новости, 06.03.2023
Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе-феврале
Федеральный бюджет в январе-феврале исполнен с дефицитом 2,581 триллиона рублей, такова предварительная оценка Минфина, опубликованная на сайте министерства. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:51
2023-03-06T17:36
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
бюджет
дефицит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308807_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_4d5821fffdf3ff5d35491348d816590a.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Федеральный бюджет в январе-феврале исполнен с дефицитом 2,581 триллиона рублей, такова предварительная оценка Минфина, опубликованная на сайте министерства. За указанный период объем доходов казны составил 3,163 триллиона (на 25 процентов ниже год к году). При этом поступления от экспорта газа и нефти снизились на 46 процентов, составив 947 миллиардов рублей. Как заявили в ведомстве, это связано "первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа". В свою очередь, ненефтегазовые доходы бюджета в январе-феврале составили 2,217 триллиона рублей. Здесь зафиксировано снижение на 9 процентов, которое в Минфине связали с сокращением поступлений налога на прибыль, обусловленным единовременным возмещением переплат этого налога в январе этого года. В ведомстве обратили внимание, что динамика поступления оборотных налогов (и внутреннего НДС в частности) нормализовалась. В целом, согласно ведомственной оценке, объем поступлений по этой доходной части соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете. Объем расходов составил 5,744 триллиона рублей, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 52 процента. Ускорение финансирования расходов "главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам".
https://ria.ru/20230302/byudzhet-1855495227.html
https://ria.ru/20230306/promyshlennost-1856074164.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308807_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_7c5c618702783657b91db10e0fbbf66b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), бюджет, дефицит
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Бюджет, Дефицит
Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе-феврале

Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в январе-феврале в 2,581 триллиона рублей

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Федеральный бюджет в январе-феврале исполнен с дефицитом 2,581 триллиона рублей, такова предварительная оценка Минфина, опубликованная на сайте министерства.
За указанный период объем доходов казны составил 3,163 триллиона (на 25 процентов ниже год к году). При этом поступления от экспорта газа и нефти снизились на 46 процентов, составив 947 миллиардов рублей. Как заявили в ведомстве, это связано "первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа".
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Доходы бюджетной системы России превысили ожидания, заявил Силуанов
2 марта, 22:13
В свою очередь, ненефтегазовые доходы бюджета в январе-феврале составили 2,217 триллиона рублей. Здесь зафиксировано снижение на 9 процентов, которое в Минфине связали с сокращением поступлений налога на прибыль, обусловленным единовременным возмещением переплат этого налога в январе этого года. В ведомстве обратили внимание, что динамика поступления оборотных налогов (и внутреннего НДС в частности) нормализовалась. В целом, согласно ведомственной оценке, объем поступлений по этой доходной части соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете.
Объем расходов составил 5,744 триллиона рублей, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 52 процента. Ускорение финансирования расходов "главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
На поддержку организаций сферы промышленности выделят 21,5 миллиарда рублей
Вчера, 10:56
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)БюджетДефицит
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала