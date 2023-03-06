https://ria.ru/20230306/defitsit-1856185069.html

Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе-феврале

Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе-феврале - РИА Новости, 06.03.2023

Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе-феврале

Федеральный бюджет в январе-феврале исполнен с дефицитом 2,581 триллиона рублей, такова предварительная оценка Минфина, опубликованная на сайте министерства. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T16:51

2023-03-06T16:51

2023-03-06T17:36

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

бюджет

дефицит

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Федеральный бюджет в январе-феврале исполнен с дефицитом 2,581 триллиона рублей, такова предварительная оценка Минфина, опубликованная на сайте министерства. За указанный период объем доходов казны составил 3,163 триллиона (на 25 процентов ниже год к году). При этом поступления от экспорта газа и нефти снизились на 46 процентов, составив 947 миллиардов рублей. Как заявили в ведомстве, это связано "первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа". В свою очередь, ненефтегазовые доходы бюджета в январе-феврале составили 2,217 триллиона рублей. Здесь зафиксировано снижение на 9 процентов, которое в Минфине связали с сокращением поступлений налога на прибыль, обусловленным единовременным возмещением переплат этого налога в январе этого года. В ведомстве обратили внимание, что динамика поступления оборотных налогов (и внутреннего НДС в частности) нормализовалась. В целом, согласно ведомственной оценке, объем поступлений по этой доходной части соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете. Объем расходов составил 5,744 триллиона рублей, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 52 процента. Ускорение финансирования расходов "главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам".

https://ria.ru/20230302/byudzhet-1855495227.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), бюджет, дефицит