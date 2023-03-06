https://ria.ru/20230306/dannye-1856215251.html

Россия не раскрыла ОБСЕ данные о своих Вооруженных силах, сообщили в США

Россия не раскрыла ОБСЕ данные о своих Вооруженных силах, сообщили в США - РИА Новости, 06.03.2023

Россия не раскрыла ОБСЕ данные о своих Вооруженных силах, сообщили в США

Москва отказалась предоставить данные о Вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ, сообщила Ассоциация по контролю над вооружениями на своем сайте. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T18:24

2023-03-06T18:24

2023-03-06T21:16

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обсе

украина

вена

константин гаврилов

москва

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Москва отказалась предоставить данные о Вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ, сообщила Ассоциация по контролю над вооружениями на своем сайте.Эту информацию подтвердил РБК глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов. По его словам, на это решение повлияла приостановка выполнения обязательств в отношении России со стороны Чехии, а также отказ Украины участвовать в ежегодном обмене военной информацией в 2023 году.Дипломат пояснил, что российская сторона не может допустить, чтобы информация об армии попала в руки этих стран. Москва в этом вопросе соблюдает принцип взаимности и пытается избежать негативных последствий.Россия и Белоруссия, добавил Гаврилов, в начале марта обратили внимание, что западные страны полноценно не участвуют в обмене военной информацией и искусственно блокируют верификационную деятельность в рамках договора. Кроме того, он обвинил их в наращивании масштабов и интенсивности учений, приведя в качестве примера учения.

https://ria.ru/20230224/dialog-1854204128.html

https://ria.ru/20230208/nato-1850591146.html

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чехия

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вена

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политика, россия, чехия, обсе, украина, вена, константин гаврилов, москва