Россия не раскрыла ОБСЕ данные о своих Вооруженных силах, сообщили в США
РБК: Россия отказалась раскрыть странам ОБСЕ данные о своих Вооруженных силах
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве
Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Москва отказалась предоставить данные о Вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ, сообщила Ассоциация по контролю над вооружениями на своем сайте.
Эту информацию подтвердил РБК глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов. По его словам, на это решение повлияла приостановка выполнения обязательств в отношении России со стороны Чехии, а также отказ Украины участвовать в ежегодном обмене военной информацией в 2023 году.
Дипломат пояснил, что российская сторона не может допустить, чтобы информация об армии попала в руки этих стран. Москва в этом вопросе соблюдает принцип взаимности и пытается избежать негативных последствий.
Россия и Белоруссия, добавил Гаврилов, в начале марта обратили внимание, что западные страны полноценно не участвуют в обмене военной информацией и искусственно блокируют верификационную деятельность в рамках договора.
Кроме того, он обвинил их в наращивании масштабов и интенсивности учений, приведя в качестве примера учения.
Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности подразумевает такие шаги, как обмен данными между странами ОБСЕ об их вооруженных силах и военных бюджетах. Соглашение утвердило системы взаимных уведомлений и инспекций.