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Россия не раскрыла ОБСЕ данные о своих Вооруженных силах, сообщили в США - РИА Новости, 06.03.2023
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18:24 06.03.2023 (обновлено: 21:16 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/dannye-1856215251.html
Россия не раскрыла ОБСЕ данные о своих Вооруженных силах, сообщили в США
Россия не раскрыла ОБСЕ данные о своих Вооруженных силах, сообщили в США - РИА Новости, 06.03.2023
Россия не раскрыла ОБСЕ данные о своих Вооруженных силах, сообщили в США
Москва отказалась предоставить данные о Вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ, сообщила Ассоциация по контролю над вооружениями на своем сайте. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T18:24
2023-03-06T21:16
политика
россия
чехия
обсе
украина
вена
константин гаврилов
москва
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Москва отказалась предоставить данные о Вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ, сообщила Ассоциация по контролю над вооружениями на своем сайте.Эту информацию подтвердил РБК глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов. По его словам, на это решение повлияла приостановка выполнения обязательств в отношении России со стороны Чехии, а также отказ Украины участвовать в ежегодном обмене военной информацией в 2023 году.Дипломат пояснил, что российская сторона не может допустить, чтобы информация об армии попала в руки этих стран. Москва в этом вопросе соблюдает принцип взаимности и пытается избежать негативных последствий.Россия и Белоруссия, добавил Гаврилов, в начале марта обратили внимание, что западные страны полноценно не участвуют в обмене военной информацией и искусственно блокируют верификационную деятельность в рамках договора. Кроме того, он обвинил их в наращивании масштабов и интенсивности учений, приведя в качестве примера учения.
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политика, россия, чехия, обсе, украина, вена, константин гаврилов, москва
Политика, Россия, Чехия, ОБСЕ, Украина, Вена, Константин Гаврилов, Москва
Россия не раскрыла ОБСЕ данные о своих Вооруженных силах, сообщили в США

РБК: Россия отказалась раскрыть странам ОБСЕ данные о своих Вооруженных силах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве
Вид на Кремль с Парящего моста в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Москва отказалась предоставить данные о Вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ, сообщила Ассоциация по контролю над вооружениями на своем сайте.
Эту информацию подтвердил РБК глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов. По его словам, на это решение повлияла приостановка выполнения обязательств в отношении России со стороны Чехии, а также отказ Украины участвовать в ежегодном обмене военной информацией в 2023 году.
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Дипломат пояснил, что российская сторона не может допустить, чтобы информация об армии попала в руки этих стран. Москва в этом вопросе соблюдает принцип взаимности и пытается избежать негативных последствий.
Россия и Белоруссия, добавил Гаврилов, в начале марта обратили внимание, что западные страны полноценно не участвуют в обмене военной информацией и искусственно блокируют верификационную деятельность в рамках договора.
Кроме того, он обвинил их в наращивании масштабов и интенсивности учений, приведя в качестве примера учения.

Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности подразумевает такие шаги, как обмен данными между странами ОБСЕ об их вооруженных силах и военных бюджетах. Соглашение утвердило системы взаимных уведомлений и инспекций.

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