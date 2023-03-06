https://ria.ru/20230306/covid-1856042675.html
В США обвинили инфекциониста в искажении информации о природе COVID-19
В США обвинили инфекциониста в искажении информации о природе COVID-19 - РИА Новости, 06.03.2023
В США обвинили инфекциониста в искажении информации о природе COVID-19
Конгрессмены-республиканцы утверждают, что бывший главный инфекционист США Энтони Фаучи заказал научную статью, которая оспаривала версию утечки коронавируса из РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T05:59
2023-03-06T05:59
2023-03-06T07:43
в мире
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энтони фаучи
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коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Конгрессмены-республиканцы утверждают, что бывший главный инфекционист США Энтони Фаучи заказал научную статью, которая оспаривала версию утечки коронавируса из китайской лаборатории, а потом с подиума Белого дома ссылался на нее как на опровержение искусственного происхождения болезни. Директор ФБР Кристофер Рэй в недавнем телеинтервью сенсационно заявил, что источником пандемии, вероятнее всего, стал потенциальный лабораторный инцидент в китайском городе Ухане. Газета New York Post пишет, что Фаучи ссылался статью, но скрывал свое участие в ее написании, когда на брифинге Белого дома в апреле 2020 года обосновывал передачу коронавируса человеку от животного в результате естественной мутации.
https://ria.ru/20230303/covid-19-1855725397.html
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в мире, сша, ухань, энтони фаучи, кристофер рэй, федеральное бюро расследований сша, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
В мире, США, Ухань, Энтони Фаучи, Кристофер Рэй, Федеральное бюро расследований США, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
В США обвинили инфекциониста в искажении информации о природе COVID-19
Конгрессмены обвинили Фаучи в заказе статьи с опровержением лабораторной природы COVID-19