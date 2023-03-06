https://ria.ru/20230306/bryansk-1856066824.html

ФСБ назвала имя организатора нападения на Брянскую область

ФСБ назвала имя организатора нападения на Брянскую область - РИА Новости, 06.03.2023

ФСБ назвала имя организатора нападения на Брянскую область

ФСБ РФ назвала основателя и одного из руководителей организации "Русский добровольческий корпус" Дениса Капустина организатором нападения на Брянскую область. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T10:17

2023-03-06T10:17

2023-03-06T10:17

происшествия

россия

брянская область

фсб

украина

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ФСБ РФ назвала основателя и одного из руководителей организации "Русский добровольческий корпус" Дениса Капустина организатором нападения на Брянскую область. "Капустин являлся организатором и непосредственным участником нападения 2 марта 2023 года членов "Русского добровольческого корпуса" на села в Брянской области. При этом, несмотря на сделанные в сети интернет заявления, что "не воюют с гражданскими и не убивают безоружных", террористы убили двух мирных жителей, двух ранили, в том числе, ребенка, а также занимались мародерством", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. Кроме того, заявляет спецслужба, "бандиты грабили местных жителей, после чего запирали в одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения".

https://ria.ru/20230118/rossiya-1845574215.html

россия

брянская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, брянская область, фсб, украина