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ФСБ назвала имя организатора нападения на Брянскую область - РИА Новости, 06.03.2023
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10:17 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/bryansk-1856066824.html
ФСБ назвала имя организатора нападения на Брянскую область
ФСБ назвала имя организатора нападения на Брянскую область - РИА Новости, 06.03.2023
ФСБ назвала имя организатора нападения на Брянскую область
ФСБ РФ назвала основателя и одного из руководителей организации "Русский добровольческий корпус" Дениса Капустина организатором нападения на Брянскую область. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T10:17
2023-03-06T10:17
происшествия
россия
брянская область
фсб
украина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ФСБ РФ назвала основателя и одного из руководителей организации "Русский добровольческий корпус" Дениса Капустина организатором нападения на Брянскую область. "Капустин являлся организатором и непосредственным участником нападения 2 марта 2023 года членов "Русского добровольческого корпуса" на села в Брянской области. При этом, несмотря на сделанные в сети интернет заявления, что "не воюют с гражданскими и не убивают безоружных", террористы убили двух мирных жителей, двух ранили, в том числе, ребенка, а также занимались мародерством", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. Кроме того, заявляет спецслужба, "бандиты грабили местных жителей, после чего запирали в одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения".
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происшествия, россия, брянская область, фсб, украина
Происшествия, Россия, Брянская область, ФСБ, Украина
ФСБ назвала имя организатора нападения на Брянскую область

ФСБ обвинила создателя "Русского добровольческого корпуса" в теракте под Брянском

© ФСБ РоссииКадр видео ФСБ РФ из Брянской области
Кадр видео ФСБ РФ из Брянской области
© ФСБ России
Кадр видео ФСБ РФ из Брянской области
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ФСБ РФ назвала основателя и одного из руководителей организации "Русский добровольческий корпус" Дениса Капустина организатором нападения на Брянскую область.
"Капустин являлся организатором и непосредственным участником нападения 2 марта 2023 года членов "Русского добровольческого корпуса" на села в Брянской области. При этом, несмотря на сделанные в сети интернет заявления, что "не воюют с гражданскими и не убивают безоружных", террористы убили двух мирных жителей, двух ранили, в том числе, ребенка, а также занимались мародерством", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
Кроме того, заявляет спецслужба, "бандиты грабили местных жителей, после чего запирали в одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения".
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