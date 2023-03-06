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ФСБ показала на видео, как готовилось покушение на Константина Малофеева - РИА Новости, 06.03.2023
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10:10 06.03.2023 (обновлено: 11:43 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/bomba-1856065564.html
ФСБ показала на видео, как готовилось покушение на Константина Малофеева
ФСБ показала на видео, как готовилось покушение на Константина Малофеева - РИА Новости, 06.03.2023
ФСБ показала на видео, как готовилось покушение на Константина Малофеева
ФСБ России опубликовала видеоролик, на котором запечатлена попытка готовившегося украинскими спецслужбами покушения на главу совета директоров "Царьграда"... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T10:10
2023-03-06T11:43
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
константин малофеев
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. ФСБ России опубликовала видеоролик, на котором запечатлена попытка готовившегося украинскими спецслужбами покушения на главу совета директоров "Царьграда" Константина Малофеева, а также операция по его предотвращению.По данным спецслужбы, автомобиль бизнесмена планировали подорвать с помощью самодельного взрывного устройства. Организатором преступления в ФСБ назвали проживающего на территории Украины и действующего под контролем СБУ основателя "Русского добровольческого корпуса" гражданина РФ Дениса Капустина, также участвующего в боевых действиях против российских войск на стороне Украины.Видеоролик начинается с кадров, где мужчина в темной одежде, капюшоне и медицинской маске сначала топчется у Mercedes S-Klasse Малофеева, затем подходит к нему, садится и производит какие-то манипуляции в районе заднего левого колеса.Далее показано, как этот же транспортное средство находится в закрытом паркинге, а рядом нет никаких других машин. К автомобилю подъезжает робот и с помощью специального манипулятора забирает, по всей видимости, взрывное устройство, закрепленное в районе задней подвески представительского седана.Параллельно этой операции на экране транслируется картинка с камеры на манипуляторе робота. После того, как робот отходит от машины, периметр и салон автомобиля обследуют саперы.В этом же видео показано предотвращение теракта на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области в августе прошлого года, который, по данным ФСБ, также организовывал Капустин. Видны тела нейтрализованных тогда сторонников праворадикальных организации "Вайт Рекс", "Реструкт", "Тор Штайнер" и "Карпатская сечь", связанных с Капустиным.
https://ria.ru/20230306/malofeev-1856069060.html
https://ria.ru/20230228/khakery-1854774138.html
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Момент закладки бомбы под автомобиль Малофеева
ФСБ показала на видео момент закладки бомбы под автомобиль главы совета директоров группы компаний "Царьград" Малофеева.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, константин малофеев
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Россия, Константин Малофеев
ФСБ показала на видео, как готовилось покушение на Константина Малофеева

ФСБ показала видео момента закладки бомбы под автомобиль основателя "Царьграда" Малофеева

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. ФСБ России опубликовала видеоролик, на котором запечатлена попытка готовившегося украинскими спецслужбами покушения на главу совета директоров "Царьграда" Константина Малофеева, а также операция по его предотвращению.
По данным спецслужбы, автомобиль бизнесмена планировали подорвать с помощью самодельного взрывного устройства. Организатором преступления в ФСБ назвали проживающего на территории Украины и действующего под контролем СБУ основателя "Русского добровольческого корпуса" гражданина РФ Дениса Капустина, также участвующего в боевых действиях против российских войск на стороне Украины.
Видеоролик начинается с кадров, где мужчина в темной одежде, капюшоне и медицинской маске сначала топчется у Mercedes S-Klasse Малофеева, затем подходит к нему, садится и производит какие-то манипуляции в районе заднего левого колеса.
Далее показано, как этот же транспортное средство находится в закрытом паркинге, а рядом нет никаких других машин. К автомобилю подъезжает робот и с помощью специального манипулятора забирает, по всей видимости, взрывное устройство, закрепленное в районе задней подвески представительского седана.
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Параллельно этой операции на экране транслируется картинка с камеры на манипуляторе робота. После того, как робот отходит от машины, периметр и салон автомобиля обследуют саперы.
В этом же видео показано предотвращение теракта на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области в августе прошлого года, который, по данным ФСБ, также организовывал Капустин. Видны тела нейтрализованных тогда сторонников праворадикальных организации "Вайт Рекс", "Реструкт", "Тор Штайнер" и "Карпатская сечь", связанных с Капустиным.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияРоссияКонстантин Малофеев
 
 
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