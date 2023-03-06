https://ria.ru/20230306/bomba-1856065564.html

ФСБ показала на видео, как готовилось покушение на Константина Малофеева

ФСБ показала на видео, как готовилось покушение на Константина Малофеева - РИА Новости, 06.03.2023

ФСБ показала на видео, как готовилось покушение на Константина Малофеева

ФСБ России опубликовала видеоролик, на котором запечатлена попытка готовившегося украинскими спецслужбами покушения на главу совета директоров "Царьграда"... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T10:10

2023-03-06T10:10

2023-03-06T11:43

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

россия

константин малофеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856068890_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_43053930b0a6cdecc1f3734035a4bcf8.jpg

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. ФСБ России опубликовала видеоролик, на котором запечатлена попытка готовившегося украинскими спецслужбами покушения на главу совета директоров "Царьграда" Константина Малофеева, а также операция по его предотвращению.По данным спецслужбы, автомобиль бизнесмена планировали подорвать с помощью самодельного взрывного устройства. Организатором преступления в ФСБ назвали проживающего на территории Украины и действующего под контролем СБУ основателя "Русского добровольческого корпуса" гражданина РФ Дениса Капустина, также участвующего в боевых действиях против российских войск на стороне Украины.Видеоролик начинается с кадров, где мужчина в темной одежде, капюшоне и медицинской маске сначала топчется у Mercedes S-Klasse Малофеева, затем подходит к нему, садится и производит какие-то манипуляции в районе заднего левого колеса.Далее показано, как этот же транспортное средство находится в закрытом паркинге, а рядом нет никаких других машин. К автомобилю подъезжает робот и с помощью специального манипулятора забирает, по всей видимости, взрывное устройство, закрепленное в районе задней подвески представительского седана.Параллельно этой операции на экране транслируется картинка с камеры на манипуляторе робота. После того, как робот отходит от машины, периметр и салон автомобиля обследуют саперы.В этом же видео показано предотвращение теракта на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области в августе прошлого года, который, по данным ФСБ, также организовывал Капустин. Видны тела нейтрализованных тогда сторонников праворадикальных организации "Вайт Рекс", "Реструкт", "Тор Штайнер" и "Карпатская сечь", связанных с Капустиным.

https://ria.ru/20230306/malofeev-1856069060.html

https://ria.ru/20230228/khakery-1854774138.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент закладки бомбы под автомобиль Малофеева ФСБ показала на видео момент закладки бомбы под автомобиль главы совета директоров группы компаний "Царьград" Малофеева. 2023-03-06T10:10 true PT3M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, константин малофеев