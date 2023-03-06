https://ria.ru/20230306/blokada-1856034277.html

На Украине заявили о желании "истощить" население Крыма

На Украине заявили о желании "истощить" население Крыма - РИА Новости, 06.03.2023

На Украине заявили о желании "истощить" население Крыма

Украина рассматривает вариант блокады Крыма на истощение, заявил военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник в эфире телеканала "Говорит большой Львов". РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T01:03

2023-03-06T01:03

2023-03-06T01:29

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МОСКВА, 6 марта — РИА Новости. Украина рассматривает вариант блокады Крыма на истощение, заявил военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник в эфире телеканала "Говорит большой Львов".По мнению Черника, для реализации этого плана Украине потребуется разрушить Крымский мост.Тем не менее без авиации и дальнобойных ракет Киев не сможет справиться с такой задачей, уточнил он. В частности, считает полковник, что для этой цели подойдут американские F-16, причем в больших количествах.Киевские власти неоднократно говорили о планах начать наступательную операцию на Крым. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму, но Запад заявляет об отказе предоставить такие вооружения.

https://ria.ru/20230305/krym-1855919564.html

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в мире, украина, россия, севастополь, владимир путин, вооруженные силы украины, оон, f-16