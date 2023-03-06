Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о желании "истощить" население Крыма - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:03 06.03.2023 (обновлено: 01:29 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/blokada-1856034277.html
На Украине заявили о желании "истощить" население Крыма
На Украине заявили о желании "истощить" население Крыма - РИА Новости, 06.03.2023
На Украине заявили о желании "истощить" население Крыма
Украина рассматривает вариант блокады Крыма на истощение, заявил военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник в эфире телеканала "Говорит большой Львов". РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T01:03
2023-03-06T01:29
в мире
украина
россия
севастополь
владимир путин
вооруженные силы украины
оон
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854020869_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ca83ad9ecc2db7c9f798a11ef6aecc44.jpg
МОСКВА, 6 марта — РИА Новости. Украина рассматривает вариант блокады Крыма на истощение, заявил военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник в эфире телеканала "Говорит большой Львов".По мнению Черника, для реализации этого плана Украине потребуется разрушить Крымский мост.Тем не менее без авиации и дальнобойных ракет Киев не сможет справиться с такой задачей, уточнил он. В частности, считает полковник, что для этой цели подойдут американские F-16, причем в больших количествах.Киевские власти неоднократно говорили о планах начать наступательную операцию на Крым. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму, но Запад заявляет об отказе предоставить такие вооружения.
https://ria.ru/20230305/krym-1855919564.html
украина
россия
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854020869_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_417e3bce75dbe205b68a2572875233c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, севастополь, владимир путин, вооруженные силы украины, оон, f-16
В мире, Украина, Россия, Севастополь, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ООН, F-16
На Украине заявили о желании "истощить" население Крыма

Полковник ВСУ Черник заявил о желании Киева истощить Крым блокадой вместе с населением

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 марта — РИА Новости. Украина рассматривает вариант блокады Крыма на истощение, заявил военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник в эфире телеканала "Говорит большой Львов".
«
"Вопрос времени — физическое истощение и боевой группировки, и вообще всего населения, которое там находится. То есть в военной логике — это не есть такое прям сверхсложное задание", — предположил Черник.
По мнению Черника, для реализации этого плана Украине потребуется разрушить Крымский мост.
Тем не менее без авиации и дальнобойных ракет Киев не сможет справиться с такой задачей, уточнил он. В частности, считает полковник, что для этой цели подойдут американские F-16, причем в больших количествах.
Киевские власти неоднократно говорили о планах начать наступательную операцию на Крым. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму, но Запад заявляет об отказе предоставить такие вооружения.
Крым. Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Американский журналист объяснил глупость идеи лишить Россию Крыма
Вчера, 06:51
 
В миреУкраинаРоссияСевастопольВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныООНF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала