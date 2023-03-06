https://ria.ru/20230306/bayden-1856252840.html
Байден рассказал, как врачи проверяли, есть ли у него мозг
Байден рассказал, как врачи проверяли, есть ли у него мозг - РИА Новости, 06.03.2023
Байден рассказал, как врачи проверяли, есть ли у него мозг
Президент США Джо Байден рассказал о перенесенной операции, целью которой было установить, есть ли у него мозг. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T23:03
2023-03-06T23:03
2023-03-06T23:31
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал о перенесенной операции, целью которой было установить, есть ли у него мозг. Глава государства отметил, что ему была нужна срочная операция из-за аневризмы, но из-за плохих погодных условий он не мог попасть в больницу даже специальным авиабортом. В итоге его доставили в медучреждение при помощи представителей пожарной службы. Как отметил Байден, девятичасовая операция "спасла ему жизнь".Ранее президент США рассказывал историю о том, как медсестра после трепанации черепа делала для него "то, чему не учат в медшколах": шептала ему на ухо, чтобы он чувствовал человеческую связь. Американские СМИ писали о связанной с аневризмой операции у Байдена в бытность его сенатором в 1988 году.
https://ria.ru/20230303/opukhol-1855779813.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, джо байден
Байден рассказал, как врачи проверяли, есть ли у него мозг
Байден рассказал, что перенес операцию, целью которой было установить, есть ли у него мозг
ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал о перенесенной операции, целью которой было установить, есть ли у него мозг.
«
"Я вернулся из поездки, в которой был пару дней. У меня были ужасные головные боли. Диагнозом стал… Как бы там ни было, им пришлось пару раз снять верх моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг", — сказал он при общении с пожарными.
Глава государства отметил, что ему была нужна срочная операция из-за аневризмы, но из-за плохих погодных условий он не мог попасть в больницу даже специальным авиабортом. В итоге его доставили в медучреждение при помощи представителей пожарной службы. Как отметил Байден, девятичасовая операция "спасла ему жизнь".
Ранее президент США рассказывал историю о том, как медсестра после трепанации черепа делала для него "то, чему не учат в медшколах": шептала ему на ухо, чтобы он чувствовал человеческую связь.
Американские СМИ писали о связанной с аневризмой операции у Байдена в бытность его сенатором в 1988 году.
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