https://ria.ru/20230306/bayden-1856252840.html

Байден рассказал, как врачи проверяли, есть ли у него мозг

Байден рассказал, как врачи проверяли, есть ли у него мозг - РИА Новости, 06.03.2023

Байден рассказал, как врачи проверяли, есть ли у него мозг

Президент США Джо Байден рассказал о перенесенной операции, целью которой было установить, есть ли у него мозг. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T23:03

2023-03-06T23:03

2023-03-06T23:31

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал о перенесенной операции, целью которой было установить, есть ли у него мозг. Глава государства отметил, что ему была нужна срочная операция из-за аневризмы, но из-за плохих погодных условий он не мог попасть в больницу даже специальным авиабортом. В итоге его доставили в медучреждение при помощи представителей пожарной службы. Как отметил Байден, девятичасовая операция "спасла ему жизнь".Ранее президент США рассказывал историю о том, как медсестра после трепанации черепа делала для него "то, чему не учат в медшколах": шептала ему на ухо, чтобы он чувствовал человеческую связь. Американские СМИ писали о связанной с аневризмой операции у Байдена в бытность его сенатором в 1988 году.

https://ria.ru/20230303/opukhol-1855779813.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден