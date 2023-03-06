https://ria.ru/20230306/bayden-1856071705.html

Байдену будет все сложнее убеждать народ в победе Украины, пишут СМИ

Байдену будет все сложнее убеждать народ в победе Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2023

Байдену будет все сложнее убеждать народ в победе Украины, пишут СМИ

Президенту США Джо Байдену будет становиться все сложнее поддерживать мнение об успешности действий Киева в военном конфликте, считает колумнист газеты... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T10:44

2023-03-06T10:44

2023-03-06T10:44

украина

россия

сша

джо байден

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452479_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_c295914f413cc2e929ec01e0b5d71fe7.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену будет становиться все сложнее поддерживать мнение об успешности действий Киева в военном конфликте, считает колумнист газеты Australian Адам Крейтон. По его мнению, по мере того, как конфликт затягивается, его жертвами становится все больше людей, а "миллионы граждан постоянно эмигрируют", "Байдену будет все сложнее поддерживать мнение о том, что Украина побеждает". Как отмечает Крейтон, президент США обещал не отправлять американских военных на Украину, но при этом он точно так же обещал не поставлять Киеву танки и истребители. По мнению автора, конфликт на Украине все ближе подводит США к "антиутопической конфронтации" с РФ и Китаем. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230306/tanki-1855366268.html

https://ria.ru/20230306/ssha-1855967202.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, джо байден, нато, в мире