Байдену будет все сложнее убеждать народ в победе Украины, пишут СМИ
Australian: Байдену будет все сложнее поддерживать мнение, что Украина побеждает
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену будет становиться все сложнее поддерживать мнение об успешности действий Киева в военном конфликте, считает колумнист газеты Australian Адам Крейтон.
По его мнению, по мере того, как конфликт затягивается, его жертвами становится все больше людей, а "миллионы граждан постоянно эмигрируют", "Байдену будет все сложнее поддерживать мнение о том, что Украина побеждает".
Как отмечает Крейтон, президент США обещал не отправлять американских военных на Украину, но при этом он точно так же обещал не поставлять Киеву танки и истребители.
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"Танки уже в пути, и истребители, которые президент исключил только "пока" ..., тоже могут быть (в пути)", - добавил он.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".