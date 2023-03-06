https://ria.ru/20230306/bayden-1856041593.html
Жена Байдена оценила идею теста на умственные способности мужа
Жена Байдена оценила идею теста на умственные способности мужа - РИА Новости, 06.03.2023
Жена Байдена оценила идею теста на умственные способности мужа
Первая леди США Джилл Байден заявила, что ее супруг – президент Джо Байден – не станет проходить тест на умственные способности, и назвала "смехотворной" саму... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T05:02
2023-03-06T05:02
2023-03-06T05:03
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ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Первая леди США Джилл Байден заявила, что ее супруг – президент Джо Байден – не станет проходить тест на умственные способности, и назвала "смехотворной" саму идею ввести такую проверку для пожилых претендентов на высший пост. Инициатива принадлежит экс-губернатору Южной Каролины и экс-представителю США в ООН Никки Хейли, которая, объявляя о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года, предложила в обязательном порядке проверять здравость рассудка у всех кандидатов старше 75 лет. "Смехотворно… Мы не станем даже обсуждать такое", - сказала жена 80-летнего Байдена в интервью телеканалу CNN. Президент постоянно дает понять, что собирается идти на второй срок, но не будет спешить с официальным объявлением. Джилл Байден отвергла основной аргумент противников переизбрания – возраст президента, которому уже 80, будет 82 ко дню потенциальной инаугурации и 86 – к концу возможного второго срока. "Посмотрите на этого человека. Посмотрите, что он делает. Посмотрите, что он продолжает делать каждый и всякий день", - добавила жена в выдержках из интервью, которые были показаны ранее.
https://ria.ru/20230304/bayden-1855897511.html
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в мире, сша, южная каролина, польша, джилл байден, никки хейли, оон
В мире, США, Южная Каролина, Польша, Джилл Байден, Никки Хейли, ООН
Жена Байдена оценила идею теста на умственные способности мужа
Джилл Байден назвала смехотворной идею теста на умственные способности мужа
ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Первая леди США Джилл Байден заявила, что ее супруг – президент Джо Байден – не станет проходить тест на умственные способности, и назвала "смехотворной" саму идею ввести такую проверку для пожилых претендентов на высший пост.
Инициатива принадлежит экс-губернатору Южной Каролины
и экс-представителю США в ООН
Никки Хейли, которая, объявляя о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года, предложила в обязательном порядке проверять здравость рассудка у всех кандидатов старше 75 лет.
Байден не нашел, с кем поздороваться
"Смехотворно… Мы не станем даже обсуждать такое", - сказала жена 80-летнего Байдена в интервью телеканалу CNN.
Президент постоянно дает понять, что собирается идти на второй срок, но не будет спешить с официальным объявлением.
Джилл Байден отвергла основной аргумент противников переизбрания – возраст президента, которому уже 80, будет 82 ко дню потенциальной инаугурации и 86 – к концу возможного второго срока.
«
"Сколько 30-летних могут отправиться в Польшу
, сесть на поезд, проехать еще девять часов, прибыть на Украину
и встретиться с президентом (Владимиром) Зеленским?" - спросила она, имея в виду февральскую поездку Байдена в Киев
.
"Посмотрите на этого человека. Посмотрите, что он делает. Посмотрите, что он продолжает делать каждый и всякий день", - добавила жена в выдержках из интервью, которые были показаны ранее.
"Нам приказали игнорировать это." В США раскрыли ужасную правду про Байдена