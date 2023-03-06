https://ria.ru/20230306/bayden-1856041593.html

Жена Байдена оценила идею теста на умственные способности мужа

Жена Байдена оценила идею теста на умственные способности мужа - РИА Новости, 06.03.2023

Жена Байдена оценила идею теста на умственные способности мужа

Первая леди США Джилл Байден заявила, что ее супруг – президент Джо Байден – не станет проходить тест на умственные способности, и назвала "смехотворной" саму... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T05:02

2023-03-06T05:02

2023-03-06T05:03

в мире

сша

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польша

джилл байден

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ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Первая леди США Джилл Байден заявила, что ее супруг – президент Джо Байден – не станет проходить тест на умственные способности, и назвала "смехотворной" саму идею ввести такую проверку для пожилых претендентов на высший пост. Инициатива принадлежит экс-губернатору Южной Каролины и экс-представителю США в ООН Никки Хейли, которая, объявляя о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года, предложила в обязательном порядке проверять здравость рассудка у всех кандидатов старше 75 лет. "Смехотворно… Мы не станем даже обсуждать такое", - сказала жена 80-летнего Байдена в интервью телеканалу CNN. Президент постоянно дает понять, что собирается идти на второй срок, но не будет спешить с официальным объявлением. Джилл Байден отвергла основной аргумент противников переизбрания – возраст президента, которому уже 80, будет 82 ко дню потенциальной инаугурации и 86 – к концу возможного второго срока. "Посмотрите на этого человека. Посмотрите, что он делает. Посмотрите, что он продолжает делать каждый и всякий день", - добавила жена в выдержках из интервью, которые были показаны ранее.

https://ria.ru/20230304/bayden-1855897511.html

https://ria.ru/20230303/rech-1855513611.html

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