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На Украине у пьяных водителей хотят отбирать автомобили в пользу армии - РИА Новости, 06.03.2023
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16:22 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/avto-1856174076.html
На Украине у пьяных водителей хотят отбирать автомобили в пользу армии
На Украине у пьяных водителей хотят отбирать автомобили в пользу армии - РИА Новости, 06.03.2023
На Украине у пьяных водителей хотят отбирать автомобили в пользу армии
В Верховную раду Украины внесли законопроект о конфискации автомобилей за вождение в состоянии опьянения и передаче их на нужды армии. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:22
2023-03-06T16:22
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Верховную раду Украины внесли законопроект о конфискации автомобилей за вождение в состоянии опьянения и передаче их на нужды армии. "Целью законопроекта является повышение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий путем усиления ответственности за вождение в состоянии опьянения и, как следствие, достижение справедливого подхода в обеспечении автомобилями вооруженных сил Украины", - говорится в пояснительной записке к законопроекту № 9076, опубликованной на сайте украинского парламента. Отмечается, что законопроект предусматривает увеличение суммы штрафа и введение конфискации транспортного средства за повторное на протяжении года управление транспортным средством лицами в состоянии алкогольного, наркотического и другого опьянения. "Полностью справедливым будет конфискация автомобиля для нужд ВСУ, которым управляли в состоянии опьянения в таких сложных для страны условиях", - подчеркивается в документе.
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украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире
Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, В мире
На Украине у пьяных водителей хотят отбирать автомобили в пользу армии

На Украине за вождение в нетрезвом виде планируют отбирать автомобили в пользу армии

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Верховную раду Украины внесли законопроект о конфискации автомобилей за вождение в состоянии опьянения и передаче их на нужды армии.
"Целью законопроекта является повышение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий путем усиления ответственности за вождение в состоянии опьянения и, как следствие, достижение справедливого подхода в обеспечении автомобилями вооруженных сил Украины", - говорится в пояснительной записке к законопроекту № 9076, опубликованной на сайте украинского парламента.
Отмечается, что законопроект предусматривает увеличение суммы штрафа и введение конфискации транспортного средства за повторное на протяжении года управление транспортным средством лицами в состоянии алкогольного, наркотического и другого опьянения. "Полностью справедливым будет конфискация автомобиля для нужд ВСУ, которым управляли в состоянии опьянения в таких сложных для страны условиях", - подчеркивается в документе.
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