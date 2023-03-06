https://ria.ru/20230306/avto-1856174076.html

На Украине у пьяных водителей хотят отбирать автомобили в пользу армии

На Украине у пьяных водителей хотят отбирать автомобили в пользу армии - РИА Новости, 06.03.2023

На Украине у пьяных водителей хотят отбирать автомобили в пользу армии

В Верховную раду Украины внесли законопроект о конфискации автомобилей за вождение в состоянии опьянения и передаче их на нужды армии. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T16:22

2023-03-06T16:22

2023-03-06T16:22

украина

вооруженные силы украины

верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Верховную раду Украины внесли законопроект о конфискации автомобилей за вождение в состоянии опьянения и передаче их на нужды армии. "Целью законопроекта является повышение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий путем усиления ответственности за вождение в состоянии опьянения и, как следствие, достижение справедливого подхода в обеспечении автомобилями вооруженных сил Украины", - говорится в пояснительной записке к законопроекту № 9076, опубликованной на сайте украинского парламента. Отмечается, что законопроект предусматривает увеличение суммы штрафа и введение конфискации транспортного средства за повторное на протяжении года управление транспортным средством лицами в состоянии алкогольного, наркотического и другого опьянения. "Полностью справедливым будет конфискация автомобиля для нужд ВСУ, которым управляли в состоянии опьянения в таких сложных для страны условиях", - подчеркивается в документе.

https://ria.ru/20230306/ukraina-1856067442.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире