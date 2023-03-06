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В Госдепе рассказали о встрече Антонова с представителями ведомства - РИА Новости, 06.03.2023
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22:37 06.03.2023 (обновлено: 22:43 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/antonov-1856250336.html
В Госдепе рассказали о встрече Антонова с представителями ведомства
В Госдепе рассказали о встрече Антонова с представителями ведомства - РИА Новости, 06.03.2023
В Госдепе рассказали о встрече Антонова с представителями ведомства
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов недавно общался с коллегами-дипломатами из Госдепа, сообщил официальный представитель американского внешнеполитического... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T22:37
2023-03-06T22:43
россия
сша
государственный департамент сша
анатолий антонов
в мире
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов недавно общался с коллегами-дипломатами из Госдепа, сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.По его словам, линия связи между США и РФ остается открытой, "посол Антонов - один из аспектов этой коммуникации".
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россия, сша, государственный департамент сша, анатолий антонов, в мире, нед прайс
Россия, США, Государственный департамент США, Анатолий Антонов, В мире, Нед Прайс
В Госдепе рассказали о встрече Антонова с представителями ведомства

В Госдепе рассказали о встрече посла России Антонова с коллегами-дипломатами из ведомства

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов недавно общался с коллегами-дипломатами из Госдепа, сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
«
"Не вдаваясь в подробности этих контактов, посол Антонов имел беседы в недавнем прошлом, включая контакты с подходящими коллегами", - сказал Прайс на брифинге.
По его словам, линия связи между США и РФ остается открытой, "посол Антонов - один из аспектов этой коммуникации".
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