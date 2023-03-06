https://ria.ru/20230306/antonov-1856250336.html

В Госдепе рассказали о встрече Антонова с представителями ведомства

В Госдепе рассказали о встрече Антонова с представителями ведомства - РИА Новости, 06.03.2023

В Госдепе рассказали о встрече Антонова с представителями ведомства

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов недавно общался с коллегами-дипломатами из Госдепа, сообщил официальный представитель американского внешнеполитического... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T22:37

2023-03-06T22:37

2023-03-06T22:43

россия

сша

государственный департамент сша

анатолий антонов

в мире

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов недавно общался с коллегами-дипломатами из Госдепа, сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.По его словам, линия связи между США и РФ остается открытой, "посол Антонов - один из аспектов этой коммуникации".

https://ria.ru/20230228/dsnv-1854749333.html

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сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, государственный департамент сша, анатолий антонов, в мире, нед прайс