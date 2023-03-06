https://ria.ru/20230306/aes-1856073938.html
Второй энергоблок Белорусской АЭС планируют включить в сеть в апреле
Второй энергоблок Белорусской АЭС планируют включить в сеть в апреле - РИА Новости, 06.03.2023
Второй энергоблок Белорусской АЭС планируют включить в сеть в апреле
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал на апрель 2023 года включение в сеть второго энергоблока Белорусской АЭС. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T10:55
2023-03-06T10:55
2023-03-06T11:10
белорусская аэс
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 6 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал на апрель 2023 года включение в сеть второго энергоблока Белорусской АЭС.Глава белорусского государства в понедельник проводит совещание, посвященное вопросам функционирования Белорусской атомной электростанции (БелАЭС)."Что касается второго энергоблока АЭС, идут мероприятия этапа физического пуска, в апреле этого года запланировано включение в сеть", - цитирует слова Лукашенко пресс-служба. Президент Белоруссии подчеркнул, что связанные с этим вопросы долго обсуждались на этапе принятия серьезнейшего решения о строительстве станции, учитывался весь мировой опыт."Строительство первой АЭС - один из наиболее масштабных и технологичных проектов, который мы выполняли вместе с россиянами. Для реализации этого проекта сделано уже немало", - отметил Лукашенко. Он напомнил, что, в частности, введен в эксплуатацию и устойчиво функционирует, выдавая электроэнергию в сеть, первый энергоблок. С момента включения он выработал уже более 12,5 миллиарда киловатт-час, что позволило заместить свыше 3 миллиардов кубометров газа и сэкономить для страны более 400 миллионов долларов. "Результат неплохой для начала", - оценил белорусский лидер.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС.Ранее замминистра энергетики республики Михаил Михадюк анонсировал пробное включение второго энергоблока Белорусской АЭС в сеть в марте-апреле, добавив, что ввод блока в промышленную эксплуатацию запланирован во втором полугодии 2023 года. Белорусская АЭС построена с участием госкорпорации "Росатом" с привлечением российского кредита в 10 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20221228/obluchenie-1842058193.html
https://ria.ru/20230302/belorussiya-1855249786.html
https://ria.ru/20220422/chaes-1785012582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белорусская аэс, в мире, белоруссия, александр лукашенко
Белорусская АЭС, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Второй энергоблок Белорусской АЭС планируют включить в сеть в апреле
Лукашенко анонсировал включение в сеть второго энергоблока Белорусской АЭС в апреле
МИНСК, 6 мар – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал
на апрель 2023 года включение в сеть второго энергоблока Белорусской АЭС.
Глава белорусского государства в понедельник проводит совещание, посвященное вопросам функционирования Белорусской атомной электростанции (БелАЭС).
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"Что касается второго энергоблока АЭС, идут мероприятия этапа физического пуска, в апреле этого года запланировано включение в сеть", - цитирует слова Лукашенко пресс-служба. Президент Белоруссии подчеркнул, что связанные с этим вопросы долго обсуждались на этапе принятия серьезнейшего решения о строительстве станции, учитывался весь мировой опыт.
"Строительство первой АЭС - один из наиболее масштабных и технологичных проектов, который мы выполняли вместе с россиянами. Для реализации этого проекта сделано уже немало", - отметил Лукашенко. Он напомнил, что, в частности, введен в эксплуатацию и устойчиво функционирует, выдавая электроэнергию в сеть, первый энергоблок. С момента включения он выработал уже более 12,5 миллиарда киловатт-час, что позволило заместить свыше 3 миллиардов кубометров газа и сэкономить для страны более 400 миллионов долларов. "Результат неплохой для начала", - оценил белорусский лидер.
Белоруссия и Россия намерены изменить условия соглашения о кредите на АЭС
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область
). Минэнерго
Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС.
Ранее замминистра энергетики республики Михаил Михадюк анонсировал пробное включение второго энергоблока Белорусской АЭС в сеть в марте-апреле, добавив, что ввод блока в промышленную эксплуатацию запланирован во втором полугодии 2023 года. Белорусская АЭС построена с участием госкорпорации "Росатом
" с привлечением российского кредита в 10 миллиардов долларов.
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