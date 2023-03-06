https://ria.ru/20230306/aes-1856073938.html

Второй энергоблок Белорусской АЭС планируют включить в сеть в апреле

Второй энергоблок Белорусской АЭС планируют включить в сеть в апреле - РИА Новости, 06.03.2023

Второй энергоблок Белорусской АЭС планируют включить в сеть в апреле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал на апрель 2023 года включение в сеть второго энергоблока Белорусской АЭС. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T10:55

2023-03-06T10:55

2023-03-06T11:10

белорусская аэс

в мире

белоруссия

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597107399_0:0:1776:999_1920x0_80_0_0_8d3c2703d4161c7aa6d49046890668cf.jpg

МИНСК, 6 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал на апрель 2023 года включение в сеть второго энергоблока Белорусской АЭС.Глава белорусского государства в понедельник проводит совещание, посвященное вопросам функционирования Белорусской атомной электростанции (БелАЭС)."Что касается второго энергоблока АЭС, идут мероприятия этапа физического пуска, в апреле этого года запланировано включение в сеть", - цитирует слова Лукашенко пресс-служба. Президент Белоруссии подчеркнул, что связанные с этим вопросы долго обсуждались на этапе принятия серьезнейшего решения о строительстве станции, учитывался весь мировой опыт."Строительство первой АЭС - один из наиболее масштабных и технологичных проектов, который мы выполняли вместе с россиянами. Для реализации этого проекта сделано уже немало", - отметил Лукашенко. Он напомнил, что, в частности, введен в эксплуатацию и устойчиво функционирует, выдавая электроэнергию в сеть, первый энергоблок. С момента включения он выработал уже более 12,5 миллиарда киловатт-час, что позволило заместить свыше 3 миллиардов кубометров газа и сэкономить для страны более 400 миллионов долларов. "Результат неплохой для начала", - оценил белорусский лидер.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС.Ранее замминистра энергетики республики Михаил Михадюк анонсировал пробное включение второго энергоблока Белорусской АЭС в сеть в марте-апреле, добавив, что ввод блока в промышленную эксплуатацию запланирован во втором полугодии 2023 года. Белорусская АЭС построена с участием госкорпорации "Росатом" с привлечением российского кредита в 10 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20221228/obluchenie-1842058193.html

https://ria.ru/20230302/belorussiya-1855249786.html

https://ria.ru/20220422/chaes-1785012582.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белорусская аэс, в мире, белоруссия, александр лукашенко