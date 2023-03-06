https://ria.ru/20230306/5g-1856254683.html

СМИ: в Германии хотят запретить использование технологий из Китая для 5G

СМИ: в Германии хотят запретить использование технологий из Китая для 5G - РИА Новости, 06.03.2023

СМИ: в Германии хотят запретить использование технологий из Китая для 5G

В Германии планируют запретить использовать технологий китайских компаний Huawei и ZTE при расширении покрытия беспроводной связи в стандарте 5G, хотя ряд... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T23:45

2023-03-06T23:45

2023-03-06T23:53

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технологии

германия

китай

deutsche telekom

huawei technologies

zte

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БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. В Германии планируют запретить использовать технологий китайских компаний Huawei и ZTE при расширении покрытия беспроводной связи в стандарте 5G, хотя ряд операторов уже используют компоненты данных фирм, сообщает издание Handelsblatt. По данным Handelsblatt, запрет на применение китайских технологий в критической инфраструктуре может затронуть операторов Deutsche Telekom, Vodafone и Telefónica, которые уже использовали компонеты компаний Huawei и ZTE при расширении сетей 5G. Пр этом, как сообщает издание, стоимость демонтажа при таком исходе нести будут сами операторы. "Стремление Берлина, вероятно, будет иметь серьезные последствия — для отношений с Пекином, а также для планов немецких операторов по расширению стандарта мобильной связи 5G", - констатирует издание. В Германии уже несколько лет ведутся дебаты об участии китайских компаний в расширении сетей 5G. Власти обеспокоены тем, что поставщики из Китая контролируются их правительствами и что таким образом Пекин сможет получить доступ к немецкой критической инфраструктуре.

https://ria.ru/20230116/ukraina-1845084983.html

https://ria.ru/20230224/intellekt-1854038693.html

германия

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в мире, технологии, германия, китай, deutsche telekom, huawei technologies, zte