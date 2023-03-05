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В Донецке открыли мемориальную табличку в честь Владимира Жоги - РИА Новости, 05.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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14:21 05.03.2023 (обновлено: 14:46 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/zhoga-1855960136.html
В Донецке открыли мемориальную табличку в честь Владимира Жоги
В Донецке открыли мемориальную табличку в честь Владимира Жоги - РИА Новости, 05.03.2023
В Донецке открыли мемориальную табличку в честь Владимира Жоги
В Донецке открыли мемориальную табличку в честь командира батальона "Спарта" Владимира Жоги, погибшего год назад при освобождении города Волноваха, передает... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T14:21
2023-03-05T14:46
специальная военная операция на украине
общество
донецкая народная республика
донецк
владимир жога
волноваха
донбасс
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. В Донецке открыли мемориальную табличку в честь командира батальона "Спарта" Владимира Жоги, погибшего год назад при освобождении города Волноваха, передает корреспондент РИА Новости. Табличка установлена на Республиканском центре беспилотных систем имени Владимира Жоги, открытого по его инициативе. "Это был очень сложный год", - признался на открытии отец погибшего Артём Жога. Он отметил, что рад успешной работе центра, где обучаются владению БПЛА. "Владимир говорил, что за беспилотниками будущее", - заявил Артем Жога. В самой Волновахе состоялся траурный митинг у памятника Жоге и концерт памяти. Украинские войска нанесли два удара из РСЗО HIMARS по центру города, когда там проходил митинг, сообщил журналистам глава администрации Волновахского района Константин Зинченко. Райцентр Волноваха находится недалеко от автодороги, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли бои между союзными войсками ДНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. В октябре прошлого года в центре Волновахи открыли памятник Владимиру Жоге. Владимир Жога (позывной "Воха") - командир отдельного разведывательного батальона "Спарта", гвардии полковник вооруженных сил ДНР - погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно). После гибели "Вохи" командиром батальона "Спарта" стал его отец Артем Жога.
https://ria.ru/20230305/zhoga-1855924689.html
https://ria.ru/20221014/zhoga-1824008157.html
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общество, донецкая народная республика, донецк, владимир жога, волноваха, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецкая Народная Республика, Донецк, Владимир Жога, Волноваха, Донбасс
В Донецке открыли мемориальную табличку в честь Владимира Жоги

В Донецке открыли мемориальную табличку в честь комбата "Спарты" Владимира Жоги

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЮнармейцы на церемонии открытия мемориальной доски командиру отдельного разведывательного батальона "Спарта" Владимиру Жоге в Донецке
Юнармейцы на церемонии открытия мемориальной доски командиру отдельного разведывательного батальона Спарта Владимиру Жоге в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Юнармейцы на церемонии открытия мемориальной доски командиру отдельного разведывательного батальона "Спарта" Владимиру Жоге в Донецке
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. В Донецке открыли мемориальную табличку в честь командира батальона "Спарта" Владимира Жоги, погибшего год назад при освобождении города Волноваха, передает корреспондент РИА Новости.
Табличка установлена на Республиканском центре беспилотных систем имени Владимира Жоги, открытого по его инициативе.
"Это был очень сложный год", - признался на открытии отец погибшего Артём Жога. Он отметил, что рад успешной работе центра, где обучаются владению БПЛА. "Владимир говорил, что за беспилотниками будущее", - заявил Артем Жога.
В самой Волновахе состоялся траурный митинг у памятника Жоге и концерт памяти. Украинские войска нанесли два удара из РСЗО HIMARS по центру города, когда там проходил митинг, сообщил журналистам глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.
Владимир Жога - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Одну из новых улиц в Магадане назовут именем Героя России Владимира Жоги
Вчера, 08:38
Райцентр Волноваха находится недалеко от автодороги, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли бои между союзными войсками ДНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. В октябре прошлого года в центре Волновахи открыли памятник Владимиру Жоге.
Владимир Жога (позывной "Воха") - командир отдельного разведывательного батальона "Спарта", гвардии полковник вооруженных сил ДНР - погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно).
После гибели "Вохи" командиром батальона "Спарта" стал его отец Артем Жога.
Церемония открытия памятника командиру отдельного разведывательного батальона Спарта Владимиру Жоге в Волновах - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Памятник Герою России Владимиру Жоге открыли в Волновахе
14 октября 2022, 13:36
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонецкая Народная РеспубликаДонецкВладимир ЖогаВолновахаДонбасс
 
 
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