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В Петербурге задержали мужчину, ранившего двоих прохожих из травмата - РИА Новости, 05.03.2023
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11:31 05.03.2023 (обновлено: 12:10 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/zaderzhanie-1855941232.html
В Петербурге задержали мужчину, ранившего двоих прохожих из травмата
В Петербурге задержали мужчину, ранившего двоих прохожих из травмата - РИА Новости, 05.03.2023
В Петербурге задержали мужчину, ранившего двоих прохожих из травмата
Житель Санкт-Петербурга устроил в центре города стрельбу из травматического оружия и ранил двоих прохожих, сообщается в Telegram-канале регионального главка... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T11:31
2023-03-05T12:10
санкт-петербург
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга устроил в центре города стрельбу из травматического оружия и ранил двоих прохожих, сообщается в Telegram-канале регионального главка Росгвардии.По информации ведомства, накануне вечером, около 21:40, 29-летний пьяный мужчина обстрелял прохожих на улице Рубинштейна. Росгвардейцы задержали его."Результат событий: двое мужчин с ранением спины и руки госпитализированы, стрелка увезли вытрезвляться и объясняться в 28-й отдел полиции", — говорится в релизе.У стрелявшего изъяли травматический пистолет Grand Power и аэрозольный перцовый баллончик.Улица Рубинштейна, где расположено множество увеселительных заведений, имеет неофициальный статус главной барной улицы Петербурга.
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санкт-петербург
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санкт-петербург, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Санкт-Петербург, Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге задержали мужчину, ранившего двоих прохожих из травмата

В Петербурге задержали мужчину, ранившего на улице Рубинштейна двоих прохожих

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга устроил в центре города стрельбу из травматического оружия и ранил двоих прохожих, сообщается в Telegram-канале регионального главка Росгвардии.
По информации ведомства, накануне вечером, около 21:40, 29-летний пьяный мужчина обстрелял прохожих на улице Рубинштейна. Росгвардейцы задержали его.
"Результат событий: двое мужчин с ранением спины и руки госпитализированы, стрелка увезли вытрезвляться и объясняться в 28-й отдел полиции", — говорится в релизе.
У стрелявшего изъяли травматический пистолет Grand Power и аэрозольный перцовый баллончик.
Улица Рубинштейна, где расположено множество увеселительных заведений, имеет неофициальный статус главной барной улицы Петербурга.
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