https://ria.ru/20230305/zaderzhanie-1855941232.html

В Петербурге задержали мужчину, ранившего двоих прохожих из травмата

В Петербурге задержали мужчину, ранившего двоих прохожих из травмата - РИА Новости, 05.03.2023

В Петербурге задержали мужчину, ранившего двоих прохожих из травмата

Житель Санкт-Петербурга устроил в центре города стрельбу из травматического оружия и ранил двоих прохожих, сообщается в Telegram-канале регионального главка... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T11:31

2023-03-05T11:31

2023-03-05T12:10

санкт-петербург

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга устроил в центре города стрельбу из травматического оружия и ранил двоих прохожих, сообщается в Telegram-канале регионального главка Росгвардии.По информации ведомства, накануне вечером, около 21:40, 29-летний пьяный мужчина обстрелял прохожих на улице Рубинштейна. Росгвардейцы задержали его."Результат событий: двое мужчин с ранением спины и руки госпитализированы, стрелка увезли вытрезвляться и объясняться в 28-й отдел полиции", — говорится в релизе.У стрелявшего изъяли травматический пистолет Grand Power и аэрозольный перцовый баллончик.Улица Рубинштейна, где расположено множество увеселительных заведений, имеет неофициальный статус главной барной улицы Петербурга.

https://ria.ru/20230304/strelba-1855835073.html

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкт-петербург, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)