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Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе - РИА Новости, 05.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/vzryvy-1856011646.html
Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе
Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе - РИА Новости, 05.03.2023
Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе
Глава движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах в разных частях Мелитополя. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T20:11
2023-03-05T20:11
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
мелитополь
владимир рогов
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах в разных частях Мелитополя. "Около 19.30 в разных частях города были слышны два взрыва", - написал он в своем телеграм-канале. Предварительно, сработала система ПВО в пригороде.
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запорожская область
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происшествия, запорожская область, мелитополь, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Мелитополь, Владимир Рогов
Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе

Член администрации Запорожской области Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАллея Героев Советского Союза в Мелитополе
Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
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Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах в разных частях Мелитополя.
"Около 19.30 в разных частях города были слышны два взрыва", - написал он в своем телеграм-канале.
Предварительно, сработала система ПВО в пригороде.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.03.2023
Вчера, 16:30
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьМелитопольВладимир Рогов
 
 
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