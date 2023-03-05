https://ria.ru/20230305/vzryvy-1856011646.html

Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе

Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе - РИА Новости, 05.03.2023

Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе

Глава движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах в разных частях Мелитополя. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T20:11

2023-03-05T20:11

2023-03-05T20:11

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

мелитополь

владимир рогов

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах в разных частях Мелитополя. "Около 19.30 в разных частях города были слышны два взрыва", - написал он в своем телеграм-канале. Предварительно, сработала система ПВО в пригороде.

https://ria.ru/20230305/spetsoperatsiya-1855404442.html

запорожская область

мелитополь

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происшествия, запорожская область, мелитополь, владимир рогов