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В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел сильный взрыв, сообщил Рогов

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел сильный взрыв, сообщил Рогов - РИА Новости, 05.03.2023

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел сильный взрыв, сообщил Рогов

Вечером 4 марта в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел сильный взрыв, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T02:10

2023-03-05T02:10

2023-03-05T02:35

запорожье

запорожская область

владимир рогов

происшествия

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Вечером 4 марта в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел сильный взрыв, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.Подробности случившегося пока не приводятся.Днем сообщалось о двух взрывах в этом населенном пункте, также говорилось, что часть города осталась без света.В субботу вечером в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу.

https://ria.ru/20230303/energodar-1855603317.html

запорожье

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

запорожье, запорожская область, владимир рогов, происшествия