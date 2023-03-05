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В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел сильный взрыв, сообщил Рогов - РИА Новости, 05.03.2023
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02:10 05.03.2023 (обновлено: 02:35 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/vzryv-1855911968.html
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел сильный взрыв, сообщил Рогов
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел сильный взрыв, сообщил Рогов - РИА Новости, 05.03.2023
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел сильный взрыв, сообщил Рогов
Вечером 4 марта в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел сильный взрыв, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T02:10
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запорожье
запорожская область
владимир рогов
происшествия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Вечером 4 марта в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел сильный взрыв, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.Подробности случившегося пока не приводятся.Днем сообщалось о двух взрывах в этом населенном пункте, также говорилось, что часть города осталась без света.В субботу вечером в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу.
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запорожье, запорожская область, владимир рогов, происшествия
Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Происшествия
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел сильный взрыв, сообщил Рогов

Член ГСА Владимир Рогов: сильный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Вечером 4 марта в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел сильный взрыв, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«

"Около 23:17 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучал громкий объемный взрыв", — написал Рогов.

Подробности случившегося пока не приводятся.
Днем сообщалось о двух взрывах в этом населенном пункте, также говорилось, что часть города осталась без света.
В субботу вечером в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
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ЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговПроисшествия
 
 
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