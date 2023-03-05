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В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел сильный взрыв, сообщил Рогов
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел сильный взрыв, сообщил Рогов - РИА Новости, 05.03.2023
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел сильный взрыв, сообщил Рогов
Вечером 4 марта в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел сильный взрыв, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T02:10
2023-03-05T02:10
2023-03-05T02:35
запорожье
запорожская область
владимир рогов
происшествия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Вечером 4 марта в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел сильный взрыв, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.Подробности случившегося пока не приводятся.Днем сообщалось о двух взрывах в этом населенном пункте, также говорилось, что часть города осталась без света.В субботу вечером в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу.
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запорожье
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, запорожская область, владимир рогов, происшествия
Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Происшествия
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел сильный взрыв, сообщил Рогов
Член ГСА Владимир Рогов: сильный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье