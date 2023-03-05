https://ria.ru/20230305/vystuplenie-1856015452.html
СМИ: финского министра заподозрили в выступлении в пьяном виде
СМИ: финского министра заподозрили в выступлении в пьяном виде - РИА Новости, 05.03.2023
СМИ: финского министра заподозрили в выступлении в пьяном виде
Министра экономического развития Финляндии Мику Линтиля заподозрили в выступлении с речью от имени правительства в алкогольном опьянении, сообщает со ссылкой на РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T20:45
2023-03-05T20:45
2023-03-05T21:04
в мире
финляндия
санна марин
матти ванханен
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 мар - РИА Новости. Министра экономического развития Финляндии Мику Линтиля заподозрили в выступлении с речью от имени правительства в алкогольном опьянении, сообщает со ссылкой на источники общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Работа нынешнего состава кабмина Финляндии продлится до 2 апреля, когда в стране пройдут парламентские выборы, по их итогам будет сформировано новое правительство. Это уже второй скандал с Линтиля за последние две недели. Ранее сообщалось, что в одном из мессенджеров от имени Линтиля группе депутатов разослали мем, высмеивающий главу правительства Санну Марин. "Министр Линтиля подозревается в том, что в апреле прошлого года, находясь в командировке, был в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. Уточняется, что это имело место 29 апреля 2022 года: министр произносил речь от имени правительства. Опрошенные YLE в воскресенье гости, присутствовавшие на том мероприятии, отметили, что министр выглядел "слегка нетрезвым". Скандал с Линтиля возник 3 марта после публикации в одной из газет анонимной информации, что министр якобы злоупотребляет алкоголем. Линтиля баллотируется в депутаты парламента на грядущих выборах от партии "Центр". Председатель партии "Центр" Анника Саарикко отметила, что ей не известно о том, чтобы употребление алкоголя влияло на работу Линтиля. Один из старейших политиков Финляндии, спикер парламента, центрист Матти Ванханен назвал обвинения в адрес министра преследованием.
https://ria.ru/20230304/bayden-1855897511.html
https://ria.ru/20230303/zelenskiy-1855762352.html
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в мире, финляндия, санна марин, матти ванханен
В мире, Финляндия, Санна Марин, Матти Ванханен
СМИ: финского министра заподозрили в выступлении в пьяном виде
YLE: главу Минэкономразвития Финляндии Линтиля заподозрили в выступлении в пьяном виде