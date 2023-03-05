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Процедура выборов в парламент Эстонии

Процедура выборов в парламент Эстонии - РИА Новости, 05.03.2023

Процедура выборов в парламент Эстонии

В соответствии с Конституцией, Эстония является парламентской республикой. Законодательную власть осуществляет однопалатный парламент – Рийгикогу, в состав... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T00:43

2023-03-05T00:43

2023-03-05T00:43

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эстония

выборы

политика

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В соответствии с Конституцией, Эстония является парламентской республикой. Законодательную власть осуществляет однопалатный парламент – Рийгикогу, в состав которого на всеобщих и прямых выборах избирается 101 депутат.Очередные выборы в Рийгикогу проводятся в первое воскресенье марта на четвертый год после предыдущих выборов в Рийгикогу.Процедуру выборов в парламент определяет "Закон о выборах в Рийгикогу" от 12 июня 2002 года. Члены Рийгикогу избираются в ходе свободных выборов на основе принципа пропорциональности. Выборы всеобщие, равные и прямые. Голосование тайное.На выборах в Рийгикогу право голоса имеют достигшие 18-летнего возраста граждане Эстонии. Голосовать не может лицо, признанное недееспособным в части права на голосование, а также лицо, признанное виновным в преступлении и отбывающее наказание в виде тюремного заключения.В соответствии с законодательством гражданин Эстонии, имеющий активное избирательное право и достигший возраста 21 года на последний день календарного периода выдвижения кандидатов на очередных парламентских выборах, может баллотироваться в качестве кандидата на указанных выборах. Не могут баллотироваться действующие военнослужащие, а также лица, признанные виновными в совершении преступления и отбывающие наказание в виде реального лишения свободы.Кандидаты выдвигаются зарегистрированными политическими партиями, а также в качестве независимых кандидатов.В выборах может участвовать политическая партия, зарегистрированная в регистре некоммерческих организаций и фондов не позднее чем за 90 дней до дня выборов. Выборы в парламент проходят в 12 многомандатных округах. Количество мандатов в каждом округе определяется Республиканской избирательной комиссией, исходя из численности граждан, проживающих на данной территории.Партия составляет окружные списки кандидатов и общегосударственный список кандидатов. Кандидаты, представленные на регистрацию, должны числиться в обоих списках. Число кандидатов в окружном списке может превышать количество мандатов в округе не более чем на два кандидата.Одно лицо может баллотироваться только в одном избирательном округе. Выдвижение не связано с избирательным округом по месту жительства лица.Лицо может баллотироваться в списке кандидатов только одной партии. В списке кандидатов не могут баллотироваться лица, представленные на регистрацию в качестве независимых кандидатов, и члены других партий.Партия может в одном избирательном округе представить на регистрацию только один список кандидатов. Порядок кандидатов в списке определяется партией.Перед регистрацией списков кандидатов политическая партия, политическая коалиция или независимый кандидат должны внести на счет министерства финансов Эстонии денежный залог (избирательный залог), равный минимальному размеру ежемесячной заработной платы, который возвращается в случае получения лицом депутатского мандата или не менее половины избирательной (электоральной) квоты в соответствующем многомандатном избирательном округе) или получения политической партией, политической коалицией не менее 5% действительных голосов избирателей в национальном масштабе. Регистрация кандидатов завершается не позднее чем за 40 дней до дня голосования. Кандидату присваивается номер. Регистрационные номера начинаются со 101-го, и они присваиваются кандидатам в порядке их регистрации.Республиканская избирательная комиссия составляет после регистрации кандидатов сводный список кандидатов по избирательному округу. В него включаются кандидаты по окружным партийным спискам в порядке очередности их регистрации. В начале окружного списка указывается наименование представившей его партии. Независимые кандидаты включаются в сводный список кандидатов по избирательному округу в порядке их регистрации после окружных партийных списков.В сводном списке кандидатов по избирательному округу относительно каждого кандидата указываются его регистрационный номер, имя и фамилия.В соответствии с законодательством политическая уличная реклама разрешена в течение всей парламентской избирательной кампании. Кроме того, участники парламентских выборов могут проводить политическую разъяснительную работу непосредственно и в день голосования избирателей на указанных выборах. При этом, однако, в самом помещении для голосования избирательного участка проведение предвыборной агитации законодательно запрещено.Голосование избирателей на парламентских выборах проводится в различных форматах.В день выборов голосование начинается в 9.00 и завершается в 20.00.Досрочное голосование проходит:Во время досрочного голосования отдать свой голос можно на любом участке для предварительного голосования по всей Эстонии. В день выборов отдать свой голос можно на любом участке для голосования в своем избирательном округе.Для электронного голосования необходимы ID-карта с действующими сертификатами или Mobiil-ID, а также компьютер с подключением к интернету.При необходимости на неделе выборов можно изменить сделанный выбор, проголосовав повторно. Если избиратель проголосовал и электронно, и при помощи бумажного бюллетеня, засчитывается только выбор, сделанный в участке. Избиратель может и в день выборов, изменить свой отданный на электронном голосовании голос, проголосовав на избирательном участке посредством избирательного бюллетеня.Избиратели, находящиеся в день выборов за рубежом, могут проголосовать в помещении дипломатического представительства или консульского учреждения Эстонии в соответствующем иностранном государстве, по почте, а также в рамках дистанционного электронного голосования (интернет-голосования). Для голосования по почте необходимо предоставить письменное ходатайство в иностранное представительство. На избирательном участке при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (например, ID-карту, паспорт, водительские права). Бюллетень для голосования заполняется в кабине для голосования.Избиратель вписывает в избирательном бюллетене в предназначенном для этого месте регистрационный номер того кандидата, баллотирующегося в избирательном округе по месту жительства избирателя, за которого отдает свой голос.Избиратель сам заполняет бюллетень. Если избиратель не может самостоятельно заполнить бюллетень в силу физических недостатков, это может сделать другой избиратель по его просьбе и в его присутствии.После заполнения бюллетеня избиратель складывает бюллетень и передает его члену участковой комиссии, который проставляет оттиск печати участковой комиссии на внешней стороне сложенного бюллетеня. Затем избиратель опускает бюллетень в избирательную урну.Результаты выборов определяются в три этапа.Для каждого избирательного округа исчисляется простая квота путем деления количества отданных в избирательном округе действительных голосов на число мандатов в данном округе. Избранным окажется кандидат, количество отданных за которого голосов превышает простую квоту или равно ей.В окружных списках партий, кандидаты которых набрали по стране в целом не менее 5% голосов, кандидаты располагаются согласно количеству отданных за каждого из них голосов. Голоса, отданные за кандидатов, включенных в окружной список одной и той же партии, суммируются. Партия получает столько мандатов, во сколько раз количество голосов, отданных за нее в данном избирательном округе, превышает простую квоту. Количество мандатов партии увеличивается на один мандат, если остаток голосов составляет не менее 75% от простой квоты. Партия получает мандат также в случае, если количество голосов составляет не менее 75% от простой квоты. Избранными считаются расположенные в списке выше кандидаты, за которых отдано не менее 10% голосов от простой квоты. Если как минимум два кандидата получили равное количество голосов, то избранным окажется кандидат, который располагается выше в общегосударственном списке кандидатов.После распределения мандатов по округам, не распределенные мандаты распределяются на уровне страны посредством метода делителей д'Ондта. В распределении компенсационных мандатов участвуют лишь партии, набравшие по стране не менее 5% действительных голосов.Для распределения мандатов по методу делителей Д'Ондта прежде всего высчитывается количество сопоставимых чисел, соответствующее количеству кандидатов в списке партии. Сопоставимое число получается путем деления голосов партии на каждый элемент последовательности делителей.Затем сравниваются сопоставимые числа партий. Мандат получает партия с наибольшим сопоставимым числом. Следующий мандат получает партия со следующим по величине сопоставимым числом и т.д. Таким образом распределяются все не распределенные до этого мандаты.Если партия уже получила личный мандат или окружной мандат, то в вычислении сопоставимых чисел данной партии пропускается количество элементов последовательности, равное количеству полученных партией мандатов.Компенсационные мандаты распределяются на основании государственного списка кандидатов партии. Мандат получает кандидат, находящийся выше по списку и набравший количество голосов, превышающее 5% от простой квоты по округу. При распределении мандатов пропускаются кандидаты, уже получившие личный мандат или окружной мандат.Партия не может получить мандатов больше, чем имеется кандидатов в ее списке.Республиканская избирательная комиссия регистрирует своим решением избранных на выборах членов Рийгикогу по истечении срока подачи жалоб в Республиканскую избирательную комиссию и в Государственный суд или по принятии окончательных решений по указанным жалобам.Результаты выборов считаются обнародованными на следующий день после опубликования в издании Riigi Teataj решения Республиканской избирательной комиссии.В соответствии со статьей 61 Конституции Эстонии, полномочия членов Рийгикогу начинаются со дня объявления результатов выборов. В тот же день истекают полномочия членов Рийгикогу предыдущего состава.Член Рийгикогу приносит присягу на верность Эстонской Республике и ее конституционному строю, прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, эстония, выборы, политика