Рост ВВП Китая в 2023 году составит пять процентов
ВСНП: темпы роста ВВП Китая в 2023 году составят пять процентов
© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в 2023 году составят 5%, следует из обнародованного в воскресенье социально-экономического плана развития страны.
"Рост ВВП Китая составит 5%", - говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза в примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,020 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов).
Ранее декан Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Ван Вэнь заявил РИА Новости, что в показателях экономического роста Китая за 2022 год отражен будущий потенциал китайской экономики, вполне вероятно, что в 2023 году она вырастет более чем на 5%.
Первая сессия ВСНП 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в воскресенье, она продлится до 13 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы на предстоящий год, а также избрать новое руководство страны.