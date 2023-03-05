https://ria.ru/20230305/vvp-1855915556.html

Рост ВВП Китая в 2023 году составит пять процентов

Рост ВВП Китая в 2023 году составит пять процентов - РИА Новости, 05.03.2023

Рост ВВП Китая в 2023 году составит пять процентов

Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в 2023 году составят 5%, следует из обнародованного в воскресенье социально-экономического плана развития... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T04:09

2023-03-05T04:09

2023-03-05T04:16

китай

пекин

всекитайское собрание народных представителей

в мире

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ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в 2023 году составят 5%, следует из обнародованного в воскресенье социально-экономического плана развития страны."Рост ВВП Китая составит 5%", - говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза в примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,020 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов).Ранее декан Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Ван Вэнь заявил РИА Новости, что в показателях экономического роста Китая за 2022 год отражен будущий потенциал китайской экономики, вполне вероятно, что в 2023 году она вырастет более чем на 5%.Первая сессия ВСНП 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в воскресенье, она продлится до 13 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы на предстоящий год, а также избрать новое руководство страны.

https://ria.ru/20230304/sotrudnichestvo-1855849878.html

https://ria.ru/20230305/pekin-1855915669.html

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китай, пекин, всекитайское собрание народных представителей, в мире