https://ria.ru/20230305/vsu-1855935077.html
Рогов: Киев перебросил в Запорожье солдат, прошедших обучение в Британии
Рогов: Киев перебросил в Запорожье солдат, прошедших обучение в Британии - РИА Новости, 05.03.2023
Рогов: Киев перебросил в Запорожье солдат, прошедших обучение в Британии
Украинское командование перебрасывает на подконтрольные Киеву территории Запорожской области бойцов, прошедших подготовку в Великобритании, рассказал РИА... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T10:18
2023-03-05T10:18
2023-03-05T11:02
запорожская область
запорожье
киев
владимир рогов
нато
вооруженные силы украины
великобритания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает на подконтрольные Киеву территории Запорожской области бойцов, прошедших подготовку в Великобритании, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. По его словам, курс обучения на британских базах занимает три с половиной — четыре недели. Солдаты ВСУ проходят подготовку на базе Воркоп в Великобритании. По информации британских СМИ, в прошлом году там обучили десять тысяч украинских военных, а в этом планируется обучить еще 40 тысяч. В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Запорожская область стала российским регионом 30 сентября по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинская армия продолжает удерживать областной центр.
https://ria.ru/20230305/voennoplennyy-1855914002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, запорожье, киев, владимир рогов, нато, вооруженные силы украины, великобритания
Запорожская область, Запорожье, Киев, Владимир Рогов, НАТО, Вооруженные силы Украины, Великобритания
Рогов: Киев перебросил в Запорожье солдат, прошедших обучение в Британии
Рогов заявил, что ВСУ перебрасывают в Запорожье солдат, прошедших обучение в Британии
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает на подконтрольные Киеву территории Запорожской области бойцов, прошедших подготовку в Великобритании, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.
«
"В город Запорожье за последние дни прибыло порядка трех с половиной тысяч украинских боевиков, прошедших обучение в Британии", — сказал Рогов.
По его словам, курс обучения на британских базах занимает три с половиной — четыре недели.
Солдаты ВСУ проходят подготовку на базе Воркоп в Великобритании. По информации британских СМИ, в прошлом году там обучили десять тысяч украинских военных, а в этом планируется обучить еще 40 тысяч. В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Запорожская область
стала российским регионом 30 сентября по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России
находится более 70 процентов Запорожской области, украинская армия продолжает удерживать областной центр.
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