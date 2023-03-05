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В Вологде локализовали пожар в производственном помещении - РИА Новости, 05.03.2023
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06:09 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/vologda-1855918843.html
В Вологде локализовали пожар в производственном помещении
В Вологде локализовали пожар в производственном помещении - РИА Новости, 05.03.2023
В Вологде локализовали пожар в производственном помещении
Спасатели локализовали пожар в производственном помещении в Вологде на площади 1700 квадратных метров, проводится проливка и разборка конструкций, сообщили РИА... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T06:09
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происшествия
вологда
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в производственном помещении в Вологде на площади 1700 квадратных метров, проводится проливка и разборка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось, что произошел пожар в производственном помещении в Вологде. По предварительным данным, пострадавших нет. "В 05:34 (мск) пожар локализован. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, вологда, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вологда, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Вологде локализовали пожар в производственном помещении

Пожар в производственном помещении в Вологде локализован на площади 1700 квадратных метров

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в производственном помещении в Вологде на площади 1700 квадратных метров, проводится проливка и разборка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что произошел пожар в производственном помещении в Вологде. По предварительным данным, пострадавших нет.
"В 05:34 (мск) пожар локализован. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияВологдаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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