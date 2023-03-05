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В Вологде локализовали пожар в производственном помещении

В Вологде локализовали пожар в производственном помещении - РИА Новости, 05.03.2023

В Вологде локализовали пожар в производственном помещении

Спасатели локализовали пожар в производственном помещении в Вологде на площади 1700 квадратных метров, проводится проливка и разборка конструкций, сообщили РИА... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T06:09

2023-03-05T06:09

2023-03-05T06:09

происшествия

вологда

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в производственном помещении в Вологде на площади 1700 квадратных метров, проводится проливка и разборка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось, что произошел пожар в производственном помещении в Вологде. По предварительным данным, пострадавших нет. "В 05:34 (мск) пожар локализован. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, вологда, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)