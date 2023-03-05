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США могут не выдать визу главе Минфина Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.03.2023
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17:16 05.03.2023 (обновлено: 17:25 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/visa-1855989096.html
США могут не выдать визу главе Минфина Израиля, сообщили СМИ
США могут не выдать визу главе Минфина Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.03.2023
США могут не выдать визу главе Минфина Израиля, сообщили СМИ
Госдепартамент США рассматривает возможность отказать в выдаче визы министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу в преддверии его визита в Вашингтон после его... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T17:16
2023-03-05T17:25
в мире
израиль
сша
вашингтон (штат)
биньямин нетаньяху
джо байден
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Госдепартамент США рассматривает возможность отказать в выдаче визы министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу в преддверии его визита в Вашингтон после его призыва уничтожить палестинский город Хувара, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. В конце февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара. После нападения Смотрич, один из самых высокопоставленных членов правительства Биньямина Нетаньяху, заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" данный палестинский город. "Государственный департамент провел внутренние консультации по вопросу о том, следует ли отказать министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу в визе в преддверии его ожидаемого визита в США на следующей неделе после того, как он призвал израильское правительство "стереть с лица земли" палестинскую ... Хувару", - говорится в сообщении. Согласно порталу, который ссылается на израильского чиновника, должностные лица из госдепартамента в недавно "намекнули" израильским дипломатам, что будут рады, если Смотрич решит отменить визит в США. Однако, по словам американского чиновника, даже если министр приедет, никто из администрации президента Джо Байдена не будет встречаться с ним. Смотрич не просил о встречах с должностными лицами из Белого дома. Отмечается, что если американские власти примут решение не выдавать визу израильскому министру, то это станет беспрецедентным шагом в отношениях между США и Израилем. В декабре американский посол в Израиле Том Найдс намекал, что администрация президента США Джо Байдена может исключить прямое общение с крайне правыми Бен-Гвиром (израильским министром безопасности) и Смотричем на фоне сообщений об их возможном включении в состав нового кабинета министров Израиля.
https://ria.ru/20230304/konflikt-1855837708.html
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израиль
сша
вашингтон (штат)
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в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, джо байден, государственный департамент сша
В мире, Израиль, США, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Государственный департамент США
США могут не выдать визу главе Минфина Израиля, сообщили СМИ

Axios: США могут отказать в визе министру Израиля Смотричу после высказывания о Палестине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Госдепартамент США рассматривает возможность отказать в выдаче визы министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу в преддверии его визита в Вашингтон после его призыва уничтожить палестинский город Хувара, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
В конце февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара. После нападения Смотрич, один из самых высокопоставленных членов правительства Биньямина Нетаньяху, заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" данный палестинский город.
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"Государственный департамент провел внутренние консультации по вопросу о том, следует ли отказать министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу в визе в преддверии его ожидаемого визита в США на следующей неделе после того, как он призвал израильское правительство "стереть с лица земли" палестинскую ... Хувару", - говорится в сообщении.
Согласно порталу, который ссылается на израильского чиновника, должностные лица из госдепартамента в недавно "намекнули" израильским дипломатам, что будут рады, если Смотрич решит отменить визит в США. Однако, по словам американского чиновника, даже если министр приедет, никто из администрации президента Джо Байдена не будет встречаться с ним. Смотрич не просил о встречах с должностными лицами из Белого дома.
Отмечается, что если американские власти примут решение не выдавать визу израильскому министру, то это станет беспрецедентным шагом в отношениях между США и Израилем.
В декабре американский посол в Израиле Том Найдс намекал, что администрация президента США Джо Байдена может исключить прямое общение с крайне правыми Бен-Гвиром (израильским министром безопасности) и Смотричем на фоне сообщений об их возможном включении в состав нового кабинета министров Израиля.
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В миреИзраильСШАВашингтон (штат)Биньямин НетаньяхуДжо БайденГосударственный департамент США
 
 
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