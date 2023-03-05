США могут не выдать визу главе Минфина Израиля, сообщили СМИ
Axios: США могут отказать в визе министру Израиля Смотричу после высказывания о Палестине
Флаг Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Госдепартамент США рассматривает возможность отказать в выдаче визы министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу в преддверии его визита в Вашингтон после его призыва уничтожить палестинский город Хувара, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
В конце февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара. После нападения Смотрич, один из самых высокопоставленных членов правительства Биньямина Нетаньяху, заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" данный палестинский город.
"Государственный департамент провел внутренние консультации по вопросу о том, следует ли отказать министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу в визе в преддверии его ожидаемого визита в США на следующей неделе после того, как он призвал израильское правительство "стереть с лица земли" палестинскую ... Хувару", - говорится в сообщении.
Согласно порталу, который ссылается на израильского чиновника, должностные лица из госдепартамента в недавно "намекнули" израильским дипломатам, что будут рады, если Смотрич решит отменить визит в США. Однако, по словам американского чиновника, даже если министр приедет, никто из администрации президента Джо Байдена не будет встречаться с ним. Смотрич не просил о встречах с должностными лицами из Белого дома.
Отмечается, что если американские власти примут решение не выдавать визу израильскому министру, то это станет беспрецедентным шагом в отношениях между США и Израилем.
В декабре американский посол в Израиле Том Найдс намекал, что администрация президента США Джо Байдена может исключить прямое общение с крайне правыми Бен-Гвиром (израильским министром безопасности) и Смотричем на фоне сообщений об их возможном включении в состав нового кабинета министров Израиля.