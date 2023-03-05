https://ria.ru/20230305/vengriya-1855972756.html

В Венгрии обвинили ЕС и НАТО во вмешательстве в конфликт на Украине

В Венгрии обвинили ЕС и НАТО во вмешательстве в конфликт на Украине - РИА Новости, 05.03.2023

В Венгрии обвинили ЕС и НАТО во вмешательстве в конфликт на Украине

Многомиллиардная военная помощь киевскому режиму уже превратила страны Запада в участников конфликта, заявил в эфире телеканала HirTV спикер парламента Венгрии... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T15:31

2023-03-05T15:31

2023-03-05T16:54

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ласло кевер

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БУДАПЕШТ, 5 мар — РИА Новости. Многомиллиардная военная помощь киевскому режиму уже превратила страны Запада в участников конфликта, заявил в эфире телеканала HirTV спикер парламента Венгрии Ласло Кевер. "Члены НАТО и Евросоюза отправили Украине, одной из воюющих сторон, смертоносные военные средства уже практически на 60 миллиардов долларов. Это означает, что отдельные страны — члены Евросоюза и НАТО являются участниками этой войны, хоть пока и не сражающимися", — сказал он. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в середине февраля также говорил о том, что ЕС уже косвенно участвует в конфликте. По его словам, европейские страны, "как лунатики на крыше", постоянно балансируют на грани войны с Россией, но для Венгрии правильным выходом будет оставаться в стороне от конфликта.Будапешт с самого начала российской спецоперации на Украине последовательно выступает против санкций на энергоносители из России и военной помощи Украине. Венгерский парламент еще год назад законодательно запретил поставлять Киеву оружие. Как пояснил министр иностранных дел Петер Сийярто, это делается для того, чтобы обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230228/siyyarto-1854779697.html

https://ria.ru/20230302/nato-1855328705.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, ласло кевер, сергей лавров, виктор орбан, нато, евросоюз, украина, россия