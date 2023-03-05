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В Киеве описали катастрофу на Украине цитатой из советского романа
В Киеве описали катастрофу на Украине цитатой из советского романа - РИА Новости, 05.03.2023
В Киеве описали катастрофу на Украине цитатой из советского романа
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин описал ситуацию на Украине в ближайшем будущем цитатой из романа "Двенадцать стульев" во время трансляции на... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T16:12
2023-03-05T16:12
2023-03-05T18:41
в мире
украина
олег соскин
леонид кучма
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин описал ситуацию на Украине в ближайшем будущем цитатой из романа "Двенадцать стульев" во время трансляции на YouTube-канале."Ничего хорошего на Украине не будет. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих (Из 34-й главы романа "Двенадцать стульев". — Прим. ред.)", — отметил он.Соскин обратил внимание, что, вопреки ожиданиям киевского режима, конфликт не стал победным для Владимира Зеленского, ВСУ успехов не демонстрируют. Руководство страны не оказывает необходимой поддержки простым гражданам, а занимается лишь тем, что пытается нажиться на происходящем, добавил эксперт.Он также указал на растущие проблемы с органами опеки, возникающие у украинских беженцев в западных странах. По его словам, все чаще стала появляться информация о лишении их родительских прав, но киевские власти совершенно не занимаются этим вопросом.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855969109.html
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в мире, украина, олег соскин, леонид кучма, илья ильф, вооруженные силы украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Олег Соскин, Леонид Кучма, Илья Ильф, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский
В Киеве описали катастрофу на Украине цитатой из советского романа
Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Украину не ждет ничего хорошего в ближайшем будущем