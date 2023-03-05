https://ria.ru/20230305/ukraina-1855969109.html

"Готовьтесь". В Сети осудили председателя ЕП за слова о будущем Украины

"Готовьтесь". В Сети осудили председателя ЕП за слова о будущем Украины - РИА Новости, 05.03.2023

"Готовьтесь". В Сети осудили председателя ЕП за слова о будущем Украины

Пользователи Twitter высмеяли выступление председателя Европейского парламента Роберты Метсолы во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, где... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T15:10

2023-03-05T15:10

2023-03-05T15:28

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли выступление председателя Европейского парламента Роберты Метсолы во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, где она заявила, что будущее Украины и Европы лежит на плечах молодого поколения.По словам Метсолы, она увидела в студентах этого вуза надежду на светлое будущее и желанием сыграть немаловажную роль в восстановлении Украины. Комментаторы не разделили ее оптимистичный настрой."Вы ведете нас прямо к ядерному конфликту, чтобы защитить коррумпированного, зависимого, кровожадного американского наркомана! Стыд", — упрекнул главу ЕП один из читателей."О каком будущем может идти речь, когда правительство Украины настолько коррумпировано. Ничего не останется после конфликта. Скажите за это спасибо США", — добавил другой."Метсола, весь ЕС вот-вот получит пощечину. Поражение надвигается, готовьтесь. Вашей воинственной пропаганде придет конец, и вам придется уйти в отставку", — предупредил еще один комментатор."Вы не понимаете, что эта страна полностью разделена на две части, восток и запад. Вы слышите лишь западную часть", — заметил пользователь."На основании какого законодательства готовы документы для вступления Украины в ЕС? Это страна в состоянии войны, у них до такой степени развалена экономика, что США, Великобритания и ЕС искусственно поддерживают ее. Есть страны, которые ждали вступления в Евросоюз 20 лет", — заключили участники дискуссии.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его, но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230303/deklaratsiya-1855689236.html

https://ria.ru/20230305/tramp-1855912118.html

https://ria.ru/20230304/ukraina-1855826145.html

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в мире, украина, сша, европа, роберта метсола, владимир путин, вооруженные силы украины, twitter, евросоюз