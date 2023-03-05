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В пяти областях Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:53 05.03.2023 (обновлено: 10:54 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855937343.html
В пяти областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.03.2023
В пяти областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T10:53
2023-03-05T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в указанных областях начал звучать с 10.30 до 10.37 мск. Ранее в воскресенье уже была объявлена тревога в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях Украины. Спустя полчаса она была отменена.
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В пяти областях Украины вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской и еще трех областях Украины

© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги в указанных областях начал звучать с 10.30 до 10.37 мск.
Ранее в воскресенье уже была объявлена тревога в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях Украины. Спустя полчаса она была отменена.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
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