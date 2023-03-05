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В пяти областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.03.2023
В пяти областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T10:53
2023-03-05T10:53
2023-03-05T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в указанных областях начал звучать с 10.30 до 10.37 мск. Ранее в воскресенье уже была объявлена тревога в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях Украины. Спустя полчаса она была отменена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В пяти областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской и еще трех областях Украины