https://ria.ru/20230305/ukraina-1855937343.html

В пяти областях Украины вновь объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.03.2023

В пяти областях Украины вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T10:53

2023-03-05T10:53

2023-03-05T10:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в указанных областях начал звучать с 10.30 до 10.37 мск. Ранее в воскресенье уже была объявлена тревога в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях Украины. Спустя полчаса она была отменена.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина