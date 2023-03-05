https://ria.ru/20230305/ukraina-1855936910.html

Слова Харрис об Украине вызвали хохот у глобального Юга, заявили в США

Слова Харрис об Украине вызвали хохот у глобального Юга, заявили в США - РИА Новости, 05.03.2023

Слова Харрис об Украине вызвали хохот у глобального Юга, заявили в США

Заявление вице-президента США Камалы Харис на конференции по безопасности в Мюнхене по поддержке Украины сродни анекдоту, заявил в интервью Youtube-каналу In... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T10:41

2023-03-05T10:41

2023-03-05T11:41

в мире

украина

ноам хомский

сша

камала харрис

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Заявление вице-президента США Камалы Харис на конференции по безопасности в Мюнхене по поддержке Украины сродни анекдоту, заявил в интервью Youtube-каналу In Context американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский.."Ее слова странам Глобального Юга о том, что когда одна страна нападает на другую, то весь мир оказывается в опасности, вызвали гомерический хохот. Кому-кому, но не США говорить об этом. И явно не стоит адресовать это Глобальному Югу. Это анекдот. Конечно, они вежливые люди и просто вежливо ей сказали – без нас", — сказал он. Хомский считает, что одна за другой страны поднимались и говорили – это не наш конлфикт. Мы хотим мира и конца этому кошмару, а не эскалации: Индия, Индонезия, Бразилия, Колумбия, Африка и так далее, заявил философ.По его мнению, США находятся в изоляции за пределами англоязычного мира. "Заодно с ними только европейские элиты. Но не сами народы, внутри которых нет единства, а именно элиты. За исключением, может, Франции. Да и все. Остальной мир не с ними. 90% населения мира не согласны с санкциями", — сказал он. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.

https://ria.ru/20230305/tramp-1855924422.html

https://ria.ru/20230305/putin-1855930629.html

украина

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в мире, украина, ноам хомский, сша, камала харрис