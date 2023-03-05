Рейтинг@Mail.ru
Слова Харрис об Украине вызвали хохот у глобального Юга, заявили в США - РИА Новости, 05.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 05.03.2023 (обновлено: 11:41 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855936910.html
Слова Харрис об Украине вызвали хохот у глобального Юга, заявили в США
Слова Харрис об Украине вызвали хохот у глобального Юга, заявили в США - РИА Новости, 05.03.2023
Слова Харрис об Украине вызвали хохот у глобального Юга, заявили в США
Заявление вице-президента США Камалы Харис на конференции по безопасности в Мюнхене по поддержке Украины сродни анекдоту, заявил в интервью Youtube-каналу In... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T10:41
2023-03-05T11:41
в мире
украина
ноам хомский
сша
камала харрис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784770815_0:61:3072:1789_1920x0_80_0_0_58658ae544e5dfff2d2ade795195ddab.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Заявление вице-президента США Камалы Харис на конференции по безопасности в Мюнхене по поддержке Украины сродни анекдоту, заявил в интервью Youtube-каналу In Context американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский.."Ее слова странам Глобального Юга о том, что когда одна страна нападает на другую, то весь мир оказывается в опасности, вызвали гомерический хохот. Кому-кому, но не США говорить об этом. И явно не стоит адресовать это Глобальному Югу. Это анекдот. Конечно, они вежливые люди и просто вежливо ей сказали – без нас", — сказал он. Хомский считает, что одна за другой страны поднимались и говорили – это не наш конлфикт. Мы хотим мира и конца этому кошмару, а не эскалации: Индия, Индонезия, Бразилия, Колумбия, Африка и так далее, заявил философ.По его мнению, США находятся в изоляции за пределами англоязычного мира. "Заодно с ними только европейские элиты. Но не сами народы, внутри которых нет единства, а именно элиты. За исключением, может, Франции. Да и все. Остальной мир не с ними. 90% населения мира не согласны с санкциями", — сказал он. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
https://ria.ru/20230305/tramp-1855924422.html
https://ria.ru/20230305/putin-1855930629.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784770815_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5b69e5a2aaa5c8db0916c55c6d43b147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ноам хомский, сша, камала харрис
В мире, Украина, Ноам Хомский, США, Камала Харрис
Слова Харрис об Украине вызвали хохот у глобального Юга, заявили в США

Историк Хомский: слова Харрис об Украине вызвали гомерический хохот у других стран

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Заявление вице-президента США Камалы Харис на конференции по безопасности в Мюнхене по поддержке Украины сродни анекдоту, заявил в интервью Youtube-каналу In Context американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский..

"Ее слова странам Глобального Юга о том, что когда одна страна нападает на другую, то весь мир оказывается в опасности, вызвали гомерический хохот. Кому-кому, но не США говорить об этом. И явно не стоит адресовать это Глобальному Югу. Это анекдот. Конечно, они вежливые люди и просто вежливо ей сказали – без нас", — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Трамп пообещал за десять минут решить серьезную проблему США по Украине
08:36
Хомский считает, что одна за другой страны поднимались и говорили – это не наш конлфикт. Мы хотим мира и конца этому кошмару, а не эскалации: Индия, Индонезия, Бразилия, Колумбия, Африка и так далее, заявил философ.

По его мнению, США находятся в изоляции за пределами англоязычного мира.

"Заодно с ними только европейские элиты. Но не сами народы, внутри которых нет единства, а именно элиты. За исключением, может, Франции. Да и все. Остальной мир не с ними. 90% населения мира не согласны с санкциями", — сказал он.

Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Во Франции расшифровали сигналы Байдена и Шольца Путину
09:35
 
В миреУкраинаНоам ХомскийСШАКамала Харрис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала