Слова Харрис об Украине вызвали хохот у глобального Юга, заявили в США
Историк Хомский: слова Харрис об Украине вызвали гомерический хохот у других стран
© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Камала Харрис
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Заявление вице-президента США Камалы Харис на конференции по безопасности в Мюнхене по поддержке Украины сродни анекдоту, заявил в интервью Youtube-каналу In Context американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский..
"Ее слова странам Глобального Юга о том, что когда одна страна нападает на другую, то весь мир оказывается в опасности, вызвали гомерический хохот. Кому-кому, но не США говорить об этом. И явно не стоит адресовать это Глобальному Югу. Это анекдот. Конечно, они вежливые люди и просто вежливо ей сказали – без нас", — сказал он.
"Ее слова странам Глобального Юга о том, что когда одна страна нападает на другую, то весь мир оказывается в опасности, вызвали гомерический хохот. Кому-кому, но не США говорить об этом. И явно не стоит адресовать это Глобальному Югу. Это анекдот. Конечно, они вежливые люди и просто вежливо ей сказали – без нас", — сказал он.
Хомский считает, что одна за другой страны поднимались и говорили – это не наш конлфикт. Мы хотим мира и конца этому кошмару, а не эскалации: Индия, Индонезия, Бразилия, Колумбия, Африка и так далее, заявил философ.
По его мнению, США находятся в изоляции за пределами англоязычного мира.
"Заодно с ними только европейские элиты. Но не сами народы, внутри которых нет единства, а именно элиты. За исключением, может, Франции. Да и все. Остальной мир не с ними. 90% населения мира не согласны с санкциями", — сказал он.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
По его мнению, США находятся в изоляции за пределами англоязычного мира.
"Заодно с ними только европейские элиты. Но не сами народы, внутри которых нет единства, а именно элиты. За исключением, может, Франции. Да и все. Остальной мир не с ними. 90% населения мира не согласны с санкциями", — сказал он.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.