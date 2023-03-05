https://ria.ru/20230305/trevoga-1855921746.html

В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.03.2023

В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T07:53

2023-03-05T07:53

2023-03-05T07:53

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

киев

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был объявлен в 07.45 мск.

https://ria.ru/20230305/obstrel-1855919860.html

днепропетровская область

украина

киев

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в мире, днепропетровская область, украина, киев