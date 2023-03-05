https://ria.ru/20230305/trevoga-1855921746.html
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.03.2023
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T07:53
2023-03-05T07:53
2023-03-05T07:53
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был объявлен в 07.45 мск.
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в мире, днепропетровская область, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Киев
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу