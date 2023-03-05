https://ria.ru/20230305/tramp-1855924422.html

Трамп пообещал за десять минут решить серьезную проблему США по Украине

Трамп пообещал за десять минут решить серьезную проблему США по Украине - РИА Новости, 05.03.2023

Трамп пообещал за десять минут решить серьезную проблему США по Украине

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах за десять минут убедить лидеров Евросоюза увеличить помощь Украине. "Вы... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T08:36

2023-03-05T08:36

2023-03-05T08:37

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах за десять минут убедить лидеров Евросоюза увеличить помощь Украине. "Вы знаете, можно встретиться со всеми остальными лидерами, я знаю их всех или большую часть. За десять минут они бы согласились платить, если сказать им то, что нужно. Но они не платят. Платим мы. И это несправедливо", — сказал он на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия. Трамп добавил, что Европа должна начать тратить деньги, потому что Вашингтон выделил на помощь Киеву примерно 140 миллиардов долларов, а Евросоюз около 15-16 миллиардов. Кроме того, бывший президент считает, что США находятся в самом опасном положении, чем когда-либо из-за риска применения ядерного оружия и началом третьей мировой войны. На этом же мероприятии Трамп заявил, что возможная победа Украины в конфликте с Россией представляет гораздо большую важность для стран Европы, нежели для Соединенных Штатов, и задался вопросом, почему администрация его преемника-демократа Джо Байдена финансирует Киев в таком объеме.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

https://ria.ru/20230304/bayden-1855859197.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, джо байден, европа