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Трамп пообещал за десять минут решить серьезную проблему США по Украине - РИА Новости, 05.03.2023
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08:36 05.03.2023 (обновлено: 08:37 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/tramp-1855924422.html
Трамп пообещал за десять минут решить серьезную проблему США по Украине
Трамп пообещал за десять минут решить серьезную проблему США по Украине - РИА Новости, 05.03.2023
Трамп пообещал за десять минут решить серьезную проблему США по Украине
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах за десять минут убедить лидеров Евросоюза увеличить помощь Украине. "Вы... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T08:36
2023-03-05T08:37
в мире
сша
украина
дональд трамп
джо байден
европа
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах за десять минут убедить лидеров Евросоюза увеличить помощь Украине. "Вы знаете, можно встретиться со всеми остальными лидерами, я знаю их всех или большую часть. За десять минут они бы согласились платить, если сказать им то, что нужно. Но они не платят. Платим мы. И это несправедливо", — сказал он на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия. Трамп добавил, что Европа должна начать тратить деньги, потому что Вашингтон выделил на помощь Киеву примерно 140 миллиардов долларов, а Евросоюз около 15-16 миллиардов. Кроме того, бывший президент считает, что США находятся в самом опасном положении, чем когда-либо из-за риска применения ядерного оружия и началом третьей мировой войны. На этом же мероприятии Трамп заявил, что возможная победа Украины в конфликте с Россией представляет гораздо большую важность для стран Европы, нежели для Соединенных Штатов, и задался вопросом, почему администрация его преемника-демократа Джо Байдена финансирует Киев в таком объеме.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, джо байден, европа
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Европа
Трамп пообещал за десять минут решить серьезную проблему США по Украине

Экс-президент США Трамп заявил, что за 10 минут убедил бы ЕС увеличить помощь Киеву

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах за десять минут убедить лидеров Евросоюза увеличить помощь Украине.

"Вы знаете, можно встретиться со всеми остальными лидерами, я знаю их всех или большую часть. За десять минут они бы согласились платить, если сказать им то, что нужно. Но они не платят. Платим мы. И это несправедливо", — сказал он на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия.
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Трамп добавил, что Европа должна начать тратить деньги, потому что Вашингтон выделил на помощь Киеву примерно 140 миллиардов долларов, а Евросоюз около 15-16 миллиардов.

Кроме того, бывший президент считает, что США находятся в самом опасном положении, чем когда-либо из-за риска применения ядерного оружия и началом третьей мировой войны.

На этом же мероприятии Трамп заявил, что возможная победа Украины в конфликте с Россией представляет гораздо большую важность для стран Европы, нежели для Соединенных Штатов, и задался вопросом, почему администрация его преемника-демократа Джо Байдена финансирует Киев в таком объеме.
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В миреСШАУкраинаДональд ТрампДжо БайденЕвропа
 
 
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