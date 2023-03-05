Трамп пообещал за десять минут решить серьезную проблему США по Украине
Экс-президент США Трамп заявил, что за 10 минут убедил бы ЕС увеличить помощь Киеву
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах за десять минут убедить лидеров Евросоюза увеличить помощь Украине.
"Вы знаете, можно встретиться со всеми остальными лидерами, я знаю их всех или большую часть. За десять минут они бы согласились платить, если сказать им то, что нужно. Но они не платят. Платим мы. И это несправедливо", — сказал он на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия.
"Вы знаете, можно встретиться со всеми остальными лидерами, я знаю их всех или большую часть. За десять минут они бы согласились платить, если сказать им то, что нужно. Но они не платят. Платим мы. И это несправедливо", — сказал он на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия.
Трамп добавил, что Европа должна начать тратить деньги, потому что Вашингтон выделил на помощь Киеву примерно 140 миллиардов долларов, а Евросоюз около 15-16 миллиардов.
Кроме того, бывший президент считает, что США находятся в самом опасном положении, чем когда-либо из-за риска применения ядерного оружия и началом третьей мировой войны.
На этом же мероприятии Трамп заявил, что возможная победа Украины в конфликте с Россией представляет гораздо большую важность для стран Европы, нежели для Соединенных Штатов, и задался вопросом, почему администрация его преемника-демократа Джо Байдена финансирует Киев в таком объеме.
Кроме того, бывший президент считает, что США находятся в самом опасном положении, чем когда-либо из-за риска применения ядерного оружия и началом третьей мировой войны.
На этом же мероприятии Трамп заявил, что возможная победа Украины в конфликте с Россией представляет гораздо большую важность для стран Европы, нежели для Соединенных Штатов, и задался вопросом, почему администрация его преемника-демократа Джо Байдена финансирует Киев в таком объеме.