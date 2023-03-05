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Трамп выступил против чрезмерной поддержки Украины - РИА Новости, 05.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:09 05.03.2023 (обновлено: 02:27 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/tramp-1855912118.html
Трамп выступил против чрезмерной поддержки Украины
Трамп выступил против чрезмерной поддержки Украины - РИА Новости, 05.03.2023
Трамп выступил против чрезмерной поддержки Украины
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что возможная победа Украины в конфликте с Россией представляет гораздо большую важность для стран Европы, нежели для РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T02:09
2023-03-05T02:27
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
джо байден
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что возможная победа Украины в конфликте с Россией представляет гораздо большую важность для стран Европы, нежели для Соединенных Штатов, задавшись вопросом, почему администрация его преемника-демократа Джо Байдена финансирует Киев в таком объеме. "Мы все хотим увидеть успех, но для стран Европы он гораздо важнее чем для нас, из-за их местоположения", - сказал Трамп на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия, который транслировали симпатизирующие Республиканской партии США телеканалы. В этой связи, Трамп отметил, что Вашингтон выделяет миллиарды долларов на оказание различных видов помощи Киеву, при том что европейские союзники США выделяют "лишь малую часть" от этого объема. Бывший хозяин Белого дома пообещал, что, в случае его переизбрания в 2024 году, Штаты "более никогда не будут втянуты в бессмысленные войны в странах, чьи названия в Америке даже никому не известны". Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230305/tramp-1855910274.html
https://ria.ru/20230304/pokazaniya-1855884228.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, джо байден, нато
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Трамп выступил против чрезмерной поддержки Украины

Трамп заявил, что победа Украины гораздо важнее для Европы, нежели для США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что возможная победа Украины в конфликте с Россией представляет гораздо большую важность для стран Европы, нежели для Соединенных Штатов, задавшись вопросом, почему администрация его преемника-демократа Джо Байдена финансирует Киев в таком объеме.
"Мы все хотим увидеть успех, но для стран Европы он гораздо важнее чем для нас, из-за их местоположения", - сказал Трамп на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия, который транслировали симпатизирующие Республиканской партии США телеканалы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Трамп пообещал решить конфликт на Украине в течение суток
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В этой связи, Трамп отметил, что Вашингтон выделяет миллиарды долларов на оказание различных видов помощи Киеву, при том что европейские союзники США выделяют "лишь малую часть" от этого объема. Бывший хозяин Белого дома пообещал, что, в случае его переизбрания в 2024 году, Штаты "более никогда не будут втянуты в бессмысленные войны в странах, чьи названия в Америке даже никому не известны".
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинДжо БайденНАТО
 
 
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