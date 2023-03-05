https://ria.ru/20230305/tramp-1855910274.html
Трамп пообещал решить конфликт на Украине в течение суток
Трамп пообещал решить конфликт на Украине в течение суток - РИА Новости, 05.03.2023
Трамп пообещал решить конфликт на Украине в течение суток
Бывший президент США Дональд Трамп заверил, что урегулировать конфликт на Украине в случае его переизбрания на пост главы государства "не составит труда". РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T01:44
2023-03-05T01:44
2023-03-05T09:59
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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заверил, что урегулировать конфликт на Украине в случае его переизбрания на пост главы государства "не составит труда". По его словам, это может и должно быть сделано в течение суток. "Хочу вас заверить, это не будет сложной задачей. Это можно сделать в течение 24 часов, если люди будут знать, что им необходимо делать", — сказал бывший хозяин Белого дома на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия, который транслировали симпатизирующие Республиканской партии США телеканалы. При этом Трамп отказался сообщить, в чем именно состоит его план и какие действия он намерен предпринять, отметив, что раскрытие данной информации не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту. "Я не стану вам этого говорить, поскольку, сделав это, я, вероятно, потеряю возможность это осуществить. Вам необходимо быть президентом, чтобы сделать это, — вам нужны офис и полномочия. Однако это будет сделано в течение суток. Повторюсь, этого никогда бы не случилось, будь я президентом. Эта война должна разрешиться за сутки", — подчеркнул бывший глава американской администрации.
https://ria.ru/20230304/pokazaniya-1855884228.html
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в мире, украина, сша, колумбия, дональд трамп
В мире, Украина, США, Колумбия, Дональд Трамп
Трамп пообещал решить конфликт на Украине в течение суток
Экс-президент США Трамп заявил, что при переизбрании решит конфликт на Украине за сутки
ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заверил, что урегулировать конфликт на Украине в случае его переизбрания на пост главы государства "не составит труда".
По его словам, это может и должно быть сделано в течение суток.
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"Хочу вас заверить, это не будет сложной задачей. Это можно сделать в течение 24 часов, если люди будут знать, что им необходимо делать", — сказал бывший хозяин Белого дома на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия
, который транслировали симпатизирующие Республиканской партии США телеканалы.
При этом Трамп отказался сообщить, в чем именно состоит его план и какие действия он намерен предпринять, отметив, что раскрытие данной информации не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту.
"Я не стану вам этого говорить, поскольку, сделав это, я, вероятно, потеряю возможность это осуществить. Вам необходимо быть президентом, чтобы сделать это, — вам нужны офис и полномочия. Однако это будет сделано в течение суток. Повторюсь, этого никогда бы не случилось, будь я президентом. Эта война должна разрешиться за сутки", — подчеркнул бывший глава американской администрации.
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