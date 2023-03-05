https://ria.ru/20230305/tinkoff-1856018155.html

"Тинькофф банк" приостановил переводы в Турцию из-за санкций

"Тинькофф банк" приостановил переводы в Турцию из-за санкций - РИА Новости, 05.03.2023

"Тинькофф банк" приостановил переводы в Турцию из-за санкций

"Тинькофф банк" временно остановил переводы в Турцию, поскольку из-за санкций банком-корреспондентом могут быть заморожены SWIFT-переводы в эту страну, сообщил... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T21:06

2023-03-05T21:06

2023-03-05T21:06

экономика

турция

грузия

тинькофф. кредитные системы

альфа-банк

евросоюз

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Тинькофф банк" временно остановил переводы в Турцию, поскольку из-за санкций банком-корреспондентом могут быть заморожены SWIFT-переводы в эту страну, сообщил корреспонденту РИА Новости сотрудник колл-центра банка. "К сожалению, в банки Турции мы не сможем перевести из-за введенных санкций. SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-корреспондентом. Поэтому мы временно не совершаем данные переводы", - сообщил представитель банка, отвечая на вопрос о том, возможны ли сейчас денежные переводы в Турцию. Он уточнил, что "ни в каком виде" переводы в страну не осуществляются. В пятницу "Тинькофф банк" временно перестал осуществлять валютные переводы в Грузию из-за того, что банк-корреспондент перестал обрабатывать переводы в эту страну. При этом, на тот момент, представитель поддержки банка сообщал, что переводы в Турцию возможны. В конце прошлой недели Альфа-банк, Росбанк и "Тинькофф банк" попали в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. В "Тинькофф банке" сообщили, что подготовились к санкциям ЕС, они не влияют на обслуживание клиентов. При этом в кредитной организации отметили, что анализируют решение Еврокомиссии. Кроме того, "Тинькофф инвестиции" заявили, что переведут активы клиентов в течение одной-трех недель в новую неподсанкционную компанию, при этом привычные сервисы будут доступны в полном объеме.

https://ria.ru/20230304/swift-1855811385.html

турция

грузия

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экономика, турция, грузия, тинькофф. кредитные системы, альфа-банк, евросоюз