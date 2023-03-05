https://ria.ru/20230305/terakt-1856020480.html
Друг погибшего в теракте под Брянском раскрыл новые детали трагедии
Друг погибшего в теракте под Брянском раскрыл новые детали трагедии - РИА Новости, 05.03.2023
Друг погибшего в теракте под Брянском раскрыл новые детали трагедии
Детей в приграничных брянских селах возили в школу в соседнее село, несмотря на введение дистанционного обучения, так как не каждая семья может позволить себе... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T21:33
2023-03-05T21:33
2023-03-05T21:33
происшествия
украина
климовский район
россия
сергей бондаренко
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КЛИМОВО (Брянская область), 5 мар - РИА Новости. Детей в приграничных брянских селах возили в школу в соседнее село, несмотря на введение дистанционного обучения, так как не каждая семья может позволить себе компьютер, а интернет работает плохо, рассказал РИА Новости местный житель Сергей Бондаренко, друг погибшего при нападении украинских террористов водителя машины, перевозившего детей. В четверг с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в четверг ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Бондаренко пояснил, почему его погибший близкий друг Голованов возил местных детей в соседнее село до школьного автобуса, хотя в приграничных районах введено дистанционное обучение. "Здесь на данном этапе дистанционное обучение в приграничных районах организовано, но не каждая семья может позволить себе компьютер. И связь у нас здесь, вы видите, как работает", - заявил Бондаренко. По его словам, Голованов возил "детей до школьного автобуса, который уходит из Нового Ропска, там тоже закрыта школа, в село Сачковичи, а так они должны учиться дистанционно". В субботу племянник убитого украинскими диверсантами Леонида Голованова Игорь говорил, что водитель сам вызвался подвозить детей до школы, потому что "автобусы отказались" из-за неспокойной обстановки в приграничных селах.
https://ria.ru/20230305/terakt-1855961060.html
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происшествия, украина, климовский район, россия, сергей бондаренко, владимир путин, фсб
Происшествия, Украина, Климовский район, Россия, Сергей Бондаренко, Владимир Путин, ФСБ
Друг погибшего в теракте под Брянском раскрыл новые детали трагедии
Друг погибшего в теракте под Брянском: детей возили в школу из-за плохого интернета в селе
КЛИМОВО (Брянская область), 5 мар - РИА Новости. Детей в приграничных брянских селах возили в школу в соседнее село, несмотря на введение дистанционного обучения, так как не каждая семья может позволить себе компьютер, а интернет работает плохо, рассказал РИА Новости местный житель Сергей Бондаренко, друг погибшего при нападении украинских террористов водителя машины, перевозившего детей.
В четверг с Украины
на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района
проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин
назвал инцидент терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в четверг ФСБ
сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
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Бондаренко пояснил, почему его погибший близкий друг Голованов возил местных детей в соседнее село до школьного автобуса, хотя в приграничных районах введено дистанционное обучение.
"Здесь на данном этапе дистанционное обучение в приграничных районах организовано, но не каждая семья может позволить себе компьютер. И связь у нас здесь, вы видите, как работает", - заявил Бондаренко.
По его словам, Голованов возил "детей до школьного автобуса, который уходит из Нового Ропска, там тоже закрыта школа, в село Сачковичи, а так они должны учиться дистанционно".
В субботу племянник убитого украинскими диверсантами Леонида Голованова Игорь говорил, что водитель сам вызвался подвозить детей до школы, потому что "автобусы отказались" из-за неспокойной обстановки в приграничных селах.
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