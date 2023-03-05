https://ria.ru/20230305/terakt-1855961060.html
Диверсанты в Брянской области били из гранатомета по дому с детьми
Диверсанты в Брянской области били из гранатомета по дому с детьми - РИА Новости, 05.03.2023
Диверсанты в Брянской области били из гранатомета по дому с детьми
Украинские террористы, которые совершили нападение в Брянской области, ударили из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми,... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T14:27
2023-03-05T14:27
2023-03-05T15:06
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
климовский район
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БРЯНСК, 5 мар – РИА Новости. Украинские террористы, которые совершили нападение в Брянской области, ударили из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми, рассказал глава Климовского района Александр Исаев, показывая место происшествия губернатору области Александру Богомазу. Богомаз в воскресенье осмотрел сгоревший в результате теракта дом в селе Сушаны, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Вот этот дом, женщина с ребятами находилась внутри, они еще лежали, в этот момент был произведен обстрел из автоматов, в последующем был нанесен удар из гранатомета, домовладение загорелось. Женщина с ребятами выскочили через окно и уползли", - рассказал Исаев, показывая место происшествия Богомазу. Глава региона дал поручение оценить ущерб, который был нанесен семье, и подготовить необходимые для выплаты компенсации документы. Позднее, в ходе совещания в администрации района, власти обсудили этот и другие вопросы, связанные с обеспечением безопасности жителей района и охраны объектов жизнедеятельности. В четверг с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. В селе Сушаны в результате действий диверсионной группы сгорел дом, в котором проживала семья с детьми.
https://ria.ru/20230303/rezhim-1855479374.html
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Дом в селе Сушаны, по которому ударили из гранатомета украинские террористы
Украинские террористы, которые совершили нападение в Брянской области, ударили из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми, рассказал глава Климовского района Александр Исаев, показывая место происшествия губернатору области Александру Богомазу.
2023-03-05T14:27
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, климовский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Климовский район
Диверсанты в Брянской области били из гранатомета по дому с детьми
Глава района Исаев: диверсанты в Брянской области били из гранатомета по дому с детьми
БРЯНСК, 5 мар – РИА Новости.
Украинские террористы, которые совершили нападение в Брянской области, ударили из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми, рассказал
глава Климовского района Александр Исаев, показывая место происшествия губернатору области Александру Богомазу.
Богомаз в воскресенье осмотрел сгоревший в результате теракта дом в селе Сушаны, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Террористической атакой в Брянской области Киев добился своего
"Вот этот дом, женщина с ребятами находилась внутри, они еще лежали, в этот момент был произведен обстрел из автоматов, в последующем был нанесен удар из гранатомета, домовладение загорелось. Женщина с ребятами выскочили через окно и уползли", - рассказал Исаев, показывая место происшествия Богомазу.
Глава региона дал поручение оценить ущерб, который был нанесен семье, и подготовить необходимые для выплаты компенсации документы.
Позднее, в ходе совещания в администрации района, власти обсудили этот и другие вопросы, связанные с обеспечением безопасности жителей района и охраны объектов жизнедеятельности.
В четверг с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. В селе Сушаны в результате действий диверсионной группы сгорел дом, в котором проживала семья с детьми.
Террористическая атака в Брянской области: Россия знает, что делать