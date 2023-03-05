https://ria.ru/20230305/terakt-1855961060.html

Диверсанты в Брянской области били из гранатомета по дому с детьми

Диверсанты в Брянской области били из гранатомета по дому с детьми - РИА Новости, 05.03.2023

Диверсанты в Брянской области били из гранатомета по дому с детьми

Украинские террористы, которые совершили нападение в Брянской области, ударили из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми,... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T14:27

2023-03-05T14:27

2023-03-05T15:06

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

климовский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855964580_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_827a589fcfbf3477a01df5bb6f27ea0d.jpg

БРЯНСК, 5 мар – РИА Новости. Украинские террористы, которые совершили нападение в Брянской области, ударили из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми, рассказал глава Климовского района Александр Исаев, показывая место происшествия губернатору области Александру Богомазу. Богомаз в воскресенье осмотрел сгоревший в результате теракта дом в селе Сушаны, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Вот этот дом, женщина с ребятами находилась внутри, они еще лежали, в этот момент был произведен обстрел из автоматов, в последующем был нанесен удар из гранатомета, домовладение загорелось. Женщина с ребятами выскочили через окно и уползли", - рассказал Исаев, показывая место происшествия Богомазу. Глава региона дал поручение оценить ущерб, который был нанесен семье, и подготовить необходимые для выплаты компенсации документы. Позднее, в ходе совещания в администрации района, власти обсудили этот и другие вопросы, связанные с обеспечением безопасности жителей района и охраны объектов жизнедеятельности. В четверг с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. В селе Сушаны в результате действий диверсионной группы сгорел дом, в котором проживала семья с детьми.

https://ria.ru/20230303/rezhim-1855479374.html

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

брянская область

климовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дом в селе Сушаны, по которому ударили из гранатомета украинские террористы Украинские террористы, которые совершили нападение в Брянской области, ударили из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми, рассказал глава Климовского района Александр Исаев, показывая место происшествия губернатору области Александру Богомазу. 2023-03-05T14:27 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, брянская область, климовский район