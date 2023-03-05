https://ria.ru/20230305/tekhnika-1856028107.html

Транспортное судно с военной техникой США прибыло в греческий порт

Транспортное судно с военной техникой США прибыло в греческий порт - РИА Новости, 05.03.2023

Транспортное судно с военной техникой США прибыло в греческий порт

Гигантское американское транспортное судно Liberty доставило военную технику в порт Александруполис на севере Греции, сообщил начальник порта Константинос... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T23:05

2023-03-05T23:05

2023-03-05T23:07

в мире

греция

сша

европа

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg

АФИНЫ, 5 мар - РИА Новости. Гигантское американское транспортное судно Liberty доставило военную технику в порт Александруполис на севере Греции, сообщил начальник порта Константинос Хаджимихаил. "Мы начинаем операции ротации военной техники/средств USAArmyEURAF (сил США в Европе и Африке)", – написал он в своем аккаунте в Twitter и опубликовал фотографию судна. США по новому оборонному соглашению с Грецией, подписанному 14 октября 2021 года, получили в свое распоряжение несколько новых военных баз, в том числе порт Александруполиса и военный лагерь рядом с ним. США используют порт в Александруполисе для перевозки военного оборудования и войск в Восточную Европу и на Украину. Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что американское судно Liberty Pride с военной техникой для сил НАТО, дислоцированных в Юго-Восточной Европе, прибыло в субботу. "Гигантский корабль (длина 199,9 м, ширина 32,26 м, осадка 8,5 м) пришвартовался и начал выгружать военные грузы, которые через комбинированные перевозки отправятся в Болгарию и Румынию, где они будут развернуты в следующий период на фоне военных конфликтов на Украине, двух крупных учений военных НАТО Atlantic Resolve 23 и Defender Europe 23", - сообщило агентство. Судно Liberty Pride прибыло в Александруполис из американского порта Чарльстон и отправится в плавание в середине следующей недели после погрузки припасов и оборудования сил НАТО на побережье Черного моря. Американское транспортное судно находится в авангарде цепочки поставок союзных войск в Юго-Восточной Европе, и ожидается, что этот процесс продлится до конца августа, пишет агентство. Как и ранее, грузы отправят из порта Александруполис поездами и грузовиками. Для координации и наблюдения за перевозками в сотрудничестве с портовыми властями и греческой армией в Александруполисе размещено более 200 американских военнослужащих, пишет агентство. Портал in.gr пишет, что американцев много и на других военных базах в Греции, в частности Стефановикио, но "центром весеннего присутствия американских и других сил НАТО является Александруполис". "В ближайшие дни в порту Александруполиса ожидаются чудовищные по размерам транспортные корабли для выгрузки военной техники, которая будет переправлена в Северную Европу, страны НАТО, вплоть до Балтики и в основном в страны, граничащие с Россией. Порт будет заполнен ударными вертолетами, танками, пушками, ракетами, системами залпового огня, всем, что может предложить самая современная военная промышленность", - пишет портал. "Американцы уже называют Александруполис "Суда-бэй Севера" (американцы располагают базой Суда на Крите – ред.) по той простой причине, что через него им легче достичь любой части Европы (в обход Дарданелл), перебрасывая оружие, так как город имеет замечательную железнодорожную и автомобильную сеть и, конечно же, его порт. Ротационные бригады прибывают в Грецию со своей техникой на девять месяцев в Европе, а затем возвращаются на родину", - пишет портал.

https://ria.ru/20230208/f35-1850482658.html

https://ria.ru/20221026/ukraina-1826966359.html

греция

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, греция, сша, европа, нато