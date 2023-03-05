Транспортное судно с военной техникой США прибыло в греческий порт
Транспортное судно с военной техникой США прибыло в греческий порт Александруполис
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг. Архивное фото
АФИНЫ, 5 мар - РИА Новости. Гигантское американское транспортное судно Liberty доставило военную технику в порт Александруполис на севере Греции, сообщил начальник порта Константинос Хаджимихаил.
США по новому оборонному соглашению с Грецией, подписанному 14 октября 2021 года, получили в свое распоряжение несколько новых военных баз, в том числе порт Александруполиса и военный лагерь рядом с ним. США используют порт в Александруполисе для перевозки военного оборудования и войск в Восточную Европу и на Украину.
Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что американское судно Liberty Pride с военной техникой для сил НАТО, дислоцированных в Юго-Восточной Европе, прибыло в субботу. "Гигантский корабль (длина 199,9 м, ширина 32,26 м, осадка 8,5 м) пришвартовался и начал выгружать военные грузы, которые через комбинированные перевозки отправятся в Болгарию и Румынию, где они будут развернуты в следующий период на фоне военных конфликтов на Украине, двух крупных учений военных НАТО Atlantic Resolve 23 и Defender Europe 23", - сообщило агентство.
Судно Liberty Pride прибыло в Александруполис из американского порта Чарльстон и отправится в плавание в середине следующей недели после погрузки припасов и оборудования сил НАТО на побережье Черного моря. Американское транспортное судно находится в авангарде цепочки поставок союзных войск в Юго-Восточной Европе, и ожидается, что этот процесс продлится до конца августа, пишет агентство.
Как и ранее, грузы отправят из порта Александруполис поездами и грузовиками. Для координации и наблюдения за перевозками в сотрудничестве с портовыми властями и греческой армией в Александруполисе размещено более 200 американских военнослужащих, пишет агентство.
Портал in.gr пишет, что американцев много и на других военных базах в Греции, в частности Стефановикио, но "центром весеннего присутствия американских и других сил НАТО является Александруполис". "В ближайшие дни в порту Александруполиса ожидаются чудовищные по размерам транспортные корабли для выгрузки военной техники, которая будет переправлена в Северную Европу, страны НАТО, вплоть до Балтики и в основном в страны, граничащие с Россией. Порт будет заполнен ударными вертолетами, танками, пушками, ракетами, системами залпового огня, всем, что может предложить самая современная военная промышленность", - пишет портал.
"Американцы уже называют Александруполис "Суда-бэй Севера" (американцы располагают базой Суда на Крите – ред.) по той простой причине, что через него им легче достичь любой части Европы (в обход Дарданелл), перебрасывая оружие, так как город имеет замечательную железнодорожную и автомобильную сеть и, конечно же, его порт. Ротационные бригады прибывают в Грецию со своей техникой на девять месяцев в Европе, а затем возвращаются на родину", - пишет портал.