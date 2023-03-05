Рейтинг@Mail.ru
Транспортное судно с военной техникой США прибыло в греческий порт - РИА Новости, 05.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 05.03.2023 (обновлено: 23:07 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/tekhnika-1856028107.html
Транспортное судно с военной техникой США прибыло в греческий порт
Транспортное судно с военной техникой США прибыло в греческий порт - РИА Новости, 05.03.2023
Транспортное судно с военной техникой США прибыло в греческий порт
Гигантское американское транспортное судно Liberty доставило военную технику в порт Александруполис на севере Греции, сообщил начальник порта Константинос... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T23:05
2023-03-05T23:07
в мире
греция
сша
европа
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg
АФИНЫ, 5 мар - РИА Новости. Гигантское американское транспортное судно Liberty доставило военную технику в порт Александруполис на севере Греции, сообщил начальник порта Константинос Хаджимихаил. "Мы начинаем операции ротации военной техники/средств USAArmyEURAF (сил США в Европе и Африке)", – написал он в своем аккаунте в Twitter и опубликовал фотографию судна. США по новому оборонному соглашению с Грецией, подписанному 14 октября 2021 года, получили в свое распоряжение несколько новых военных баз, в том числе порт Александруполиса и военный лагерь рядом с ним. США используют порт в Александруполисе для перевозки военного оборудования и войск в Восточную Европу и на Украину. Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что американское судно Liberty Pride с военной техникой для сил НАТО, дислоцированных в Юго-Восточной Европе, прибыло в субботу. "Гигантский корабль (длина 199,9 м, ширина 32,26 м, осадка 8,5 м) пришвартовался и начал выгружать военные грузы, которые через комбинированные перевозки отправятся в Болгарию и Румынию, где они будут развернуты в следующий период на фоне военных конфликтов на Украине, двух крупных учений военных НАТО Atlantic Resolve 23 и Defender Europe 23", - сообщило агентство. Судно Liberty Pride прибыло в Александруполис из американского порта Чарльстон и отправится в плавание в середине следующей недели после погрузки припасов и оборудования сил НАТО на побережье Черного моря. Американское транспортное судно находится в авангарде цепочки поставок союзных войск в Юго-Восточной Европе, и ожидается, что этот процесс продлится до конца августа, пишет агентство. Как и ранее, грузы отправят из порта Александруполис поездами и грузовиками. Для координации и наблюдения за перевозками в сотрудничестве с портовыми властями и греческой армией в Александруполисе размещено более 200 американских военнослужащих, пишет агентство. Портал in.gr пишет, что американцев много и на других военных базах в Греции, в частности Стефановикио, но "центром весеннего присутствия американских и других сил НАТО является Александруполис". "В ближайшие дни в порту Александруполиса ожидаются чудовищные по размерам транспортные корабли для выгрузки военной техники, которая будет переправлена в Северную Европу, страны НАТО, вплоть до Балтики и в основном в страны, граничащие с Россией. Порт будет заполнен ударными вертолетами, танками, пушками, ракетами, системами залпового огня, всем, что может предложить самая современная военная промышленность", - пишет портал. "Американцы уже называют Александруполис "Суда-бэй Севера" (американцы располагают базой Суда на Крите – ред.) по той простой причине, что через него им легче достичь любой части Европы (в обход Дарданелл), перебрасывая оружие, так как город имеет замечательную железнодорожную и автомобильную сеть и, конечно же, его порт. Ротационные бригады прибывают в Грецию со своей техникой на девять месяцев в Европе, а затем возвращаются на родину", - пишет портал.
https://ria.ru/20230208/f35-1850482658.html
https://ria.ru/20221026/ukraina-1826966359.html
греция
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, сша, европа, нато
В мире, Греция, США, Европа, НАТО
Транспортное судно с военной техникой США прибыло в греческий порт

Транспортное судно с военной техникой США прибыло в греческий порт Александруполис

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 5 мар - РИА Новости. Гигантское американское транспортное судно Liberty доставило военную технику в порт Александруполис на севере Греции, сообщил начальник порта Константинос Хаджимихаил.
"Мы начинаем операции ротации военной техники/средств USAArmyEURAF (сил США в Европе и Африке)", – написал он в своем аккаунте в Twitter и опубликовал фотографию судна.
Группа истребителей F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Глава международного комитета сената США одобрил поставку F-35 для Греции
8 февраля, 10:30
США по новому оборонному соглашению с Грецией, подписанному 14 октября 2021 года, получили в свое распоряжение несколько новых военных баз, в том числе порт Александруполиса и военный лагерь рядом с ним. США используют порт в Александруполисе для перевозки военного оборудования и войск в Восточную Европу и на Украину.
Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что американское судно Liberty Pride с военной техникой для сил НАТО, дислоцированных в Юго-Восточной Европе, прибыло в субботу. "Гигантский корабль (длина 199,9 м, ширина 32,26 м, осадка 8,5 м) пришвартовался и начал выгружать военные грузы, которые через комбинированные перевозки отправятся в Болгарию и Румынию, где они будут развернуты в следующий период на фоне военных конфликтов на Украине, двух крупных учений военных НАТО Atlantic Resolve 23 и Defender Europe 23", - сообщило агентство.
Судно Liberty Pride прибыло в Александруполис из американского порта Чарльстон и отправится в плавание в середине следующей недели после погрузки припасов и оборудования сил НАТО на побережье Черного моря. Американское транспортное судно находится в авангарде цепочки поставок союзных войск в Юго-Восточной Европе, и ожидается, что этот процесс продлится до конца августа, пишет агентство.
Как и ранее, грузы отправят из порта Александруполис поездами и грузовиками. Для координации и наблюдения за перевозками в сотрудничестве с портовыми властями и греческой армией в Александруполисе размещено более 200 американских военнослужащих, пишет агентство.
Портал in.gr пишет, что американцев много и на других военных базах в Греции, в частности Стефановикио, но "центром весеннего присутствия американских и других сил НАТО является Александруполис". "В ближайшие дни в порту Александруполиса ожидаются чудовищные по размерам транспортные корабли для выгрузки военной техники, которая будет переправлена в Северную Европу, страны НАТО, вплоть до Балтики и в основном в страны, граничащие с Россией. Порт будет заполнен ударными вертолетами, танками, пушками, ракетами, системами залпового огня, всем, что может предложить самая современная военная промышленность", - пишет портал.
"Американцы уже называют Александруполис "Суда-бэй Севера" (американцы располагают базой Суда на Крите – ред.) по той простой причине, что через него им легче достичь любой части Европы (в обход Дарданелл), перебрасывая оружие, так как город имеет замечательную железнодорожную и автомобильную сеть и, конечно же, его порт. Ротационные бригады прибывают в Грецию со своей техникой на девять месяцев в Европе, а затем возвращаются на родину", - пишет портал.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
США потребовали от Греции отправить больше оружия на Украину, пишут СМИ
26 октября 2022, 16:13
 
В миреГрецияСШАЕвропаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала