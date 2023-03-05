https://ria.ru/20230305/sugroby-1855934804.html
Мартовские сугробы в Москве побили по высоте рекорд прошедшей зимы
Мартовские сугробы в Москве побили по высоте рекорд прошедшей зимы - РИА Новости, 05.03.2023
Мартовские сугробы в Москве побили по высоте рекорд прошедшей зимы
Высота снежного покрова в Москве побила рекорд прошедшей зимы, сейчас она составляет от 41 до 48 сантиметров, в Подмосковье - до 55 сантиметров, сообщил РИА... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T10:12
2023-03-05T10:12
2023-03-05T10:12
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве побила рекорд прошедшей зимы, сейчас она составляет от 41 до 48 сантиметров, в Подмосковье - до 55 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "На ВДНХ высота снежного покрова составляет 41 сантиметр, в Тушино - 48 сантиметр. В Подмосковье в Волоколамске - 50 сантиметров, в Черустях - 55 сантиметров. Норма для 5 марта составляет 35 сантиметров", - рассказал Тишковец. При этом рекорд нынешней зимы по высоте столичных сугробов, составляющий 38 сантиметров, был зафиксирован 20 и 25 февраля.
https://ria.ru/20230227/ochistka-1854613887.html
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москва, московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы, общество, волоколамск, евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Городское хозяйство Москвы, Общество, Волоколамск, Евгений Тишковец, Погода
Мартовские сугробы в Москве побили по высоте рекорд прошедшей зимы
Синоптик Тишковец: высота снежного покрова в Москве побила рекорд прошедшей зимы