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Мартовские сугробы в Москве побили по высоте рекорд прошедшей зимы - РИА Новости, 05.03.2023
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10:12 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/sugroby-1855934804.html
Мартовские сугробы в Москве побили по высоте рекорд прошедшей зимы
Мартовские сугробы в Москве побили по высоте рекорд прошедшей зимы - РИА Новости, 05.03.2023
Мартовские сугробы в Москве побили по высоте рекорд прошедшей зимы
Высота снежного покрова в Москве побила рекорд прошедшей зимы, сейчас она составляет от 41 до 48 сантиметров, в Подмосковье - до 55 сантиметров, сообщил РИА... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T10:12
2023-03-05T10:12
москва
московская область (подмосковье)
городское хозяйство москвы
общество
волоколамск
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве побила рекорд прошедшей зимы, сейчас она составляет от 41 до 48 сантиметров, в Подмосковье - до 55 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "На ВДНХ высота снежного покрова составляет 41 сантиметр, в Тушино - 48 сантиметр. В Подмосковье в Волоколамске - 50 сантиметров, в Черустях - 55 сантиметров. Норма для 5 марта составляет 35 сантиметров", - рассказал Тишковец. При этом рекорд нынешней зимы по высоте столичных сугробов, составляющий 38 сантиметров, был зафиксирован 20 и 25 февраля.
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москва, московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы, общество, волоколамск, евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Городское хозяйство Москвы, Общество, Волоколамск, Евгений Тишковец, Погода
Мартовские сугробы в Москве побили по высоте рекорд прошедшей зимы

Синоптик Тишковец: высота снежного покрова в Москве побила рекорд прошедшей зимы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоробей сидит на покрытом льдом ограждении
Воробей сидит на покрытом льдом ограждении - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Воробей сидит на покрытом льдом ограждении. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве побила рекорд прошедшей зимы, сейчас она составляет от 41 до 48 сантиметров, в Подмосковье - до 55 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На ВДНХ высота снежного покрова составляет 41 сантиметр, в Тушино - 48 сантиметр. В Подмосковье в Волоколамске - 50 сантиметров, в Черустях - 55 сантиметров. Норма для 5 марта составляет 35 сантиметров", - рассказал Тишковец.
При этом рекорд нынешней зимы по высоте столичных сугробов, составляющий 38 сантиметров, был зафиксирован 20 и 25 февраля.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Городское хозяйство МосквыОбществоВолоколамскЕвгений ТишковецПогода
 
 
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