https://ria.ru/20230305/sugroby-1855934804.html

Мартовские сугробы в Москве побили по высоте рекорд прошедшей зимы

Мартовские сугробы в Москве побили по высоте рекорд прошедшей зимы - РИА Новости, 05.03.2023

Мартовские сугробы в Москве побили по высоте рекорд прошедшей зимы

Высота снежного покрова в Москве побила рекорд прошедшей зимы, сейчас она составляет от 41 до 48 сантиметров, в Подмосковье - до 55 сантиметров, сообщил РИА... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T10:12

2023-03-05T10:12

2023-03-05T10:12

москва

московская область (подмосковье)

городское хозяйство москвы

общество

волоколамск

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве побила рекорд прошедшей зимы, сейчас она составляет от 41 до 48 сантиметров, в Подмосковье - до 55 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "На ВДНХ высота снежного покрова составляет 41 сантиметр, в Тушино - 48 сантиметр. В Подмосковье в Волоколамске - 50 сантиметров, в Черустях - 55 сантиметров. Норма для 5 марта составляет 35 сантиметров", - рассказал Тишковец. При этом рекорд нынешней зимы по высоте столичных сугробов, составляющий 38 сантиметров, был зафиксирован 20 и 25 февраля.

https://ria.ru/20230227/ochistka-1854613887.html

москва

московская область (подмосковье)

волоколамск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы, общество, волоколамск, евгений тишковец, погода