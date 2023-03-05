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В Лос-Анджелесе несколько человек пострадали из-за перестрелки на пляже
В Лос-Анджелесе несколько человек пострадали из-за перестрелки на пляже - РИА Новости, 05.03.2023
В Лос-Анджелесе несколько человек пострадали из-за перестрелки на пляже
Не менее пяти человек пострадали во время стрельбы на пляже Сан-Педро в Лос-Анджелесе, пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на полицию. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T13:29
2023-03-05T13:29
2023-03-05T13:40
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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Не менее пяти человек пострадали во время стрельбы на пляже Сан-Педро в Лос-Анджелесе, пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на полицию. По информации издания, в больницу доставили четырех раненых. Позже стало известно о пятом, которого привез к медикам друг. Отмечается, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Представитель городской полиции Уоррен Мур заявил, что подозреваемый сумел скрыться с места преступления на машине. Пляж закрыли для проведения расследования.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Лос-Анджелесе несколько человек пострадали из-за перестрелки на пляже
LAT: в Лос-Анджелесе не менее пяти человек пострадали в перестрелке на пляже Сан-Педро