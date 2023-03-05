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В Лос-Анджелесе несколько человек пострадали из-за перестрелки на пляже

В Лос-Анджелесе несколько человек пострадали из-за перестрелки на пляже - РИА Новости, 05.03.2023

В Лос-Анджелесе несколько человек пострадали из-за перестрелки на пляже

Не менее пяти человек пострадали во время стрельбы на пляже Сан-Педро в Лос-Анджелесе, пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на полицию. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T13:29

2023-03-05T13:29

2023-03-05T13:40

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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Не менее пяти человек пострадали во время стрельбы на пляже Сан-Педро в Лос-Анджелесе, пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на полицию. По информации издания, в больницу доставили четырех раненых. Позже стало известно о пятом, которого привез к медикам друг. Отмечается, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Представитель городской полиции Уоррен Мур заявил, что подозреваемый сумел скрыться с места преступления на машине. Пляж закрыли для проведения расследования.

https://ria.ru/20221120/strelba-1832887794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лос-анджелес, сша