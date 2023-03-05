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В Лос-Анджелесе несколько человек пострадали из-за перестрелки на пляже - РИА Новости, 05.03.2023
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13:29 05.03.2023 (обновлено: 13:40 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/strelba-1855953854.html
В Лос-Анджелесе несколько человек пострадали из-за перестрелки на пляже
В Лос-Анджелесе несколько человек пострадали из-за перестрелки на пляже - РИА Новости, 05.03.2023
В Лос-Анджелесе несколько человек пострадали из-за перестрелки на пляже
Не менее пяти человек пострадали во время стрельбы на пляже Сан-Педро в Лос-Анджелесе, пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на полицию. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T13:29
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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Не менее пяти человек пострадали во время стрельбы на пляже Сан-Педро в Лос-Анджелесе, пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на полицию. По информации издания, в больницу доставили четырех раненых. Позже стало известно о пятом, которого привез к медикам друг. Отмечается, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Представитель городской полиции Уоррен Мур заявил, что подозреваемый сумел скрыться с места преступления на машине. Пляж закрыли для проведения расследования.
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в мире, лос-анджелес, сша
В мире, Лос-Анджелес, США
В Лос-Анджелесе несколько человек пострадали из-за перестрелки на пляже

LAT: в Лос-Анджелесе не менее пяти человек пострадали в перестрелке на пляже Сан-Педро

© AP Photo / Reed SaxonМашина полиции в Лос-Анджелесе, Калифорния, США
Машина полиции в Лос-Анджелесе, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Reed Saxon
Машина полиции в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Не менее пяти человек пострадали во время стрельбы на пляже Сан-Педро в Лос-Анджелесе, пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на полицию.
«

"Полиция получила звонок в 17:44 с сообщением о перестрелке на пляже", — сообщил один из лейтенантов местной полиции.

По информации издания, в больницу доставили четырех раненых. Позже стало известно о пятом, которого привез к медикам друг. Отмечается, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Представитель городской полиции Уоррен Мур заявил, что подозреваемый сумел скрыться с места преступления на машине. Пляж закрыли для проведения расследования.
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