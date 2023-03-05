https://ria.ru/20230305/stalin-1855943283.html

Советник главы ФСО развеял мифы об отравлении Сталина

Советник главы ФСО развеял мифы об отравлении Сталина - РИА Новости, 05.03.2023

Советник главы ФСО развеял мифы об отравлении Сталина

Никакого убийства Иосифа Сталина, как гласят разные мифы, не было: 70 лет назад он умер своей смертью от инсульта, а окончательно рассеять все инсинуации на сей РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T11:48

2023-03-05T11:48

2023-03-05T11:49

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Никакого убийства Иосифа Сталина, как гласят разные мифы, не было: 70 лет назад он умер своей смертью от инсульта, а окончательно рассеять все инсинуации на сей счет могла бы экспертиза сохранившегося биоматериала, рассказал РИА Новости советник директора Федеральной службы охраны Российской Федерации, доктор исторических наук Сергей Девятов. Председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года от последствий инсульта, поразившего его четырьмя днями ранее. Все случилось в подмосковной резиденции Сталина - на "Ближней даче". На протяжении многих лет в СМИ появляются разные версии смерти Сталина. Наиболее часто речь идет о якобы его отравлении ближайшим окружением. "Все происходившее 70 лет назад известно достаточно подробно, и версия с отравлением не имеет основы для существования", - сказал Девятов. "На сегодняшний день опубликована история болезни Сталина, где в том числе есть и информация о последних днях жизни уже после поразившего его инсульта. С медицинской точки зрения, с точки зрения клинической картины, там все отчетливо понятно", - добавил он. Насчет причины смерти Сталина нет сомнений и у современных специалистов по инсультам – в одном из профильных московских медицинских центров, куда для ознакомления отправляли историю болезни Сталина, подтвердили выводы медиков, сделанные в марте 1953-го, отметил Девятов. "Существуют, конечно, разнообразные конспирологические версии. Но дело в том, что те, кто их выдвигает, не очень представляют себе систему охраны, которая существовала у Сталина", - добавил собеседник агентства. "Действительно, из той комнаты – Малой столовой, где у Сталина случился удар и где он упал, есть дверь помимо входной двери, ведущей наружу. Но дело в том, что и дом Сталина, и парк вокруг него были очень плотно прикрыты охраной. Причем это была многослойная охрана. И что-либо сделать на даче Сталина было нереально", - подчеркнул Девятов. По словам историка, нельзя сказать, когда конкретно у Сталина случился инсульт: "У него нашли разбитые наручные часы марки Longines. Разбились ли они в тот момент или нет – неизвестно. Точных данных мы не имеем". Сталин отчасти стал заложником ситуации, которую он сам же и создал, запретив кому-либо без разрешения входить к нему в помещения "Ближней дачи", пояснил Девятов. "У него всюду по комнатам были разбросаны кнопки вызова охраны либо персонала", - отметил собеседник агентства. И сотрудники охраны не рискнули войти в комнату к Сталину, когда тот не появился из нее, как это было в обычное время. "Те, кто в тот момент дежурил на даче, такого себе позволить не могли. К тому же все прекрасно знали, что бывший начальник личной охраны Сталина генерал-лейтенант Николай Власик уже был арестован по "делу врачей". В такой ситуации это решимости сотрудникам охраны никак не прибавляло", - сказал Девятов. Охраной Сталина (Управлением охраны Министерства государственной безопасности СССР) в тот момент руководил сам глава МГБ Семен Игнатьев, а его заместителем был полковник Николай Новик. "Самого Новика в момент происходившего в начале марта 1953 не было на "Ближней даче" – он лежал в госпитале с аппендицитом", - добавил Девятов. "На "Ближней даче" охрана дежурила посменно, заступая на сутки. 1 марта утренняя смена уехала по домам, заступила новая смена. Но время шло, а в здании - никакого движения, никаких вызовов. В какой-то момент в Малой столовой загорелся свет, было зафиксировано движение. На этом охрана успокоилась", - рассказал он. Однако далее вновь наступила тишина. По словам историка, в той ситуации единственным способом сделать хоть что-то, что предусматривалось инструкциями, было дождаться приезда фельдъегеря с бумагами из Кремля и воспользоваться этим поводом узнать, что происходит со Сталиным. "Привозимые документы раскладывались в комнате, которая находилась прямо напротив Малой столовой. В момент, когда фельдъегерь раскладывает документ, рядом находится и сотрудник охраны. И тот увидел, что Сталин неподвижно лежит на полу в Малой столовой, между двумя кушетками, примерно в 2,5 метрах от двери. Дверь была открыта", - сказал Девятов. После этого охрана по телефону сообщила о случившемся Семену Игнатьеву. "Тот принимать решения не стал, сказав звонить членам Политбюро Георгию Маленкову и Лаврентию Берии. Позвонили. Те прибыли. Сталина к тому моменту переложили на диван в Большой столовой – самом просторном помещении на "Ближней даче", там было больше воздуха. Формулировка происходящего от приехавших была такой: "Вы что, не видите, товарищ Сталин отдыхает, а вы тут панику наводите", - добавил историк. "Это, к сожалению, так было. Но надо понимать, что это была реально тяжелая эпоха, и при еще живом Сталине принимать какие-то решения в отношении него было смертельно опасно. И это касалось не только сотрудников охраны и обслуживающего персонала. Это касалось и членов Политбюро", - отметил Девятов. Но врачи дали однозначный "категорически негативный прогноз", что каких-либо шансов у Сталина нет, сказал собеседник агентства. "Были привлечены, бесспорно, лучшие специалисты – кроме тех, кого арестовали по "делу врачей". Для них картина была абсолютно однозначной", - добавил Девятов. Ранним утром 4 марта 1953 года по московскому радио было передано правительственное сообщение о болезни Сталина – кровоизлиянии в мозг, поразившем его жизненно важные области. В сообщении, в частности, говорилось, что Центральный комитет КПСС и Совет министров СССР "сознают все значение того факта, что тяжелая болезнь товарища Сталина повлечет за собою более или менее длительное неучастие его в руководящей деятельности". "Но уже к 4 марта 1953 года у тех членов высшего руководства СССР, кто был допущен к информации о состоянии Сталина, не было сомнений в том, что тот не вернется. И в такой ситуации близкое окружение Сталина должно было принимать какие-то решения. Можно говорить, что в тот момент, еще до формальной остановки сердца Сталина, наступил послесталинский период", - отметил Девятов. По его словам, в правительственном сообщении обращает на себя внимание фраза о том, что кровоизлияние в мозг у Сталина случилось, "когда он находился в Москве в своей квартире". "Почему речь шла о квартире в Кремле – неизвестно", - сказал историк. Не исключено, что это сделали, чтобы показать, что Сталин был практически на рабочем месте. "Может быть. Понятно, что все это писалось близким окружением Сталина, то есть такие вещи не поручались, условно говоря, главному редактору газеты "Правда". Но логику этих людей, унесших всю информацию с собой, сейчас можно только предполагать", - сказал Девятов. "Строго говоря, идеальный вариант прекратить всякие инсинуации по поводу смерти Сталина – это при нынешнем уровне развития экспертизы провести анализ биоматериалов Сталина. Биоматериалы Сталина существуют, но до сих пор подобных исследований, насколько я знаю, не проводилось. Но можно раз и навсегда закрыть тему того, что случилось 70 лет назад", - резюмировал историк.

https://ria.ru/20230305/stalin-1855865817.html

https://ria.ru/20230303/portret-1855650308.html

https://ria.ru/20221226/stalin-1841409617.html

https://ria.ru/20221129/stalin-1835022666.html

https://ria.ru/20220818/polsha-1810293802.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, ссср, иосиф сталин (джугашвили), сергей девятов, лаврентий берия, кпсс, общество