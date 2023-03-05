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"Как во Вьетнаме". В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 05.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 05.03.2023 (обновлено: 22:47 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/ssha-1856025815.html
"Как во Вьетнаме". В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине
"Как во Вьетнаме". В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 05.03.2023
"Как во Вьетнаме". В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине
Сразу после военного поражения Украины США бросят Владимира Зеленского и его команду и постараются забыть обо всех ужасах, что причинили стране, заявил бывший... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T22:37
2023-03-05T22:47
в мире
украина
сша
вьетнам
владимир зеленский
министерство обороны сша
специальная военная операция на украине
youtube
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сразу после военного поражения Украины США бросят Владимира Зеленского и его команду и постараются забыть обо всех ужасах, что причинили стране, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в опубликованном на YouTube интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру.На вопрос удастся ли киевской армии одержать верх на поле боя эксперт дал отрицательный ответ.По его словам, у США как у воздушной и морской державы всегда есть возможность сесть на самолет или корабль и уехать домой, если дела складываются не в их пользу.Ссылаясь на историю военных кампаний в Ираке и Афганистане, полковник напомнил, что у американцев очень короткая память, и они смогут быстро переключиться с темы Украины на другой новостной сюжет.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1856012561.html
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в мире, украина, сша, вьетнам, владимир зеленский, министерство обороны сша, youtube
В мире, Украина, США, Вьетнам, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине, YouTube
"Как во Вьетнаме". В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США бросят Зеленского сразу после поражения ВСУ

© AP Photo / LIBKOSВоенные медики помогают раненому украинскому солдату
Военные медики помогают раненому украинскому солдату - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Военные медики помогают раненому украинскому солдату. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сразу после военного поражения Украины США бросят Владимира Зеленского и его команду и постараются забыть обо всех ужасах, что причинили стране, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в опубликованном на YouTube интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру.
На вопрос удастся ли киевской армии одержать верх на поле боя эксперт дал отрицательный ответ.
«

"Киев, вероятно, будет последним, кто об этом узнает, и уж точно не сможет на это никак повлиять <…> Американцы снова будут делать то, что уже совершали после Вьетнама. Мы сбросили оставшееся оборудование, которое, по нашему мнению, ничего не стоило, в Южно-Китайское море, уплыли прочь и никто больше об этом не вспоминал", — напомнил Макгрегор.

По его словам, у США как у воздушной и морской державы всегда есть возможность сесть на самолет или корабль и уехать домой, если дела складываются не в их пользу.
Ссылаясь на историю военных кампаний в Ираке и Афганистане, полковник напомнил, что у американцев очень короткая память, и они смогут быстро переключиться с темы Украины на другой новостной сюжет.
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