https://ria.ru/20230305/ssha-1856025815.html

"Как во Вьетнаме". В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине

"Как во Вьетнаме". В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 05.03.2023

"Как во Вьетнаме". В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине

Сразу после военного поражения Украины США бросят Владимира Зеленского и его команду и постараются забыть обо всех ужасах, что причинили стране, заявил бывший... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T22:37

2023-03-05T22:37

2023-03-05T22:47

в мире

украина

сша

вьетнам

владимир зеленский

министерство обороны сша

специальная военная операция на украине

youtube

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сразу после военного поражения Украины США бросят Владимира Зеленского и его команду и постараются забыть обо всех ужасах, что причинили стране, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в опубликованном на YouTube интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру.На вопрос удастся ли киевской армии одержать верх на поле боя эксперт дал отрицательный ответ.По его словам, у США как у воздушной и морской державы всегда есть возможность сесть на самолет или корабль и уехать домой, если дела складываются не в их пользу.Ссылаясь на историю военных кампаний в Ираке и Афганистане, полковник напомнил, что у американцев очень короткая память, и они смогут быстро переключиться с темы Украины на другой новостной сюжет.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1856012561.html

украина

сша

вьетнам

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша, вьетнам, владимир зеленский, министерство обороны сша, youtube