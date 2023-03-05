"Как во Вьетнаме". В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США бросят Зеленского сразу после поражения ВСУ
© AP Photo / LIBKOSВоенные медики помогают раненому украинскому солдату
© AP Photo / LIBKOS
Военные медики помогают раненому украинскому солдату. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сразу после военного поражения Украины США бросят Владимира Зеленского и его команду и постараются забыть обо всех ужасах, что причинили стране, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в опубликованном на YouTube интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру.
На вопрос удастся ли киевской армии одержать верх на поле боя эксперт дал отрицательный ответ.
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"Киев, вероятно, будет последним, кто об этом узнает, и уж точно не сможет на это никак повлиять <…> Американцы снова будут делать то, что уже совершали после Вьетнама. Мы сбросили оставшееся оборудование, которое, по нашему мнению, ничего не стоило, в Южно-Китайское море, уплыли прочь и никто больше об этом не вспоминал", — напомнил Макгрегор.
По его словам, у США как у воздушной и морской державы всегда есть возможность сесть на самолет или корабль и уехать домой, если дела складываются не в их пользу.
Ссылаясь на историю военных кампаний в Ираке и Афганистане, полковник напомнил, что у американцев очень короткая память, и они смогут быстро переключиться с темы Украины на другой новостной сюжет.