https://ria.ru/20230305/ssha-1855983828.html

"Это вам не сказка". В США назвали две причины скорого отказа от Украины

"Это вам не сказка". В США назвали две причины скорого отказа от Украины - РИА Новости, 05.03.2023

"Это вам не сказка". В США назвали две причины скорого отказа от Украины

Невнятная политика Джо Байдена по украинскому вопросу и неудачи ВСУ на поле боя вынудят Запад отказаться от военной помощи киевскому режиму, пишет обозреватель... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T16:33

2023-03-05T16:33

2023-03-05T23:37

в мире

сша

украина

джо байден

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Невнятная политика Джо Байдена по украинскому вопросу и неудачи ВСУ на поле боя вынудят Запад отказаться от военной помощи киевскому режиму, пишет обозреватель Washington Times Майкл Маккена."Было бы хорошо, если бы команда Байдена когда-нибудь сформулировала, чем, по их мнению, закончится вся эта история, помимо диснеевской сказки, в которой Украина побеждает и все живут долго и счастливо. Неспособность администрации объяснить конечную цель и план действий серьезно настораживает", — говорится в статье.По мнению автора, избиратели чувствуют отсутствие четкой линии Вашингтона, а значит, скоро усталость налогоплательщиков от отправки десятков миллиардов долларов за границу перечеркнет все усилия военных. Москва, в свою очередь, так и останется непобежденной, отметил он.Украинскому лобби мешает и отсутствие хороших новостей от ВСУ с полей сражений. Несмотря на западную поддержку, они не смогут добиться превосходства военным путем, а значит, для США настало время начать задуматься о прекращении конфликта путем переговоров, подытожил Маккена.

https://ria.ru/20230305/postavki-1855947573.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855979410.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, украина, джо байден, вооруженные силы украины