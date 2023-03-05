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"Это вам не сказка". В США назвали две причины скорого отказа от Украины - РИА Новости, 05.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:33 05.03.2023 (обновлено: 23:37 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/ssha-1855983828.html
"Это вам не сказка". В США назвали две причины скорого отказа от Украины
"Это вам не сказка". В США назвали две причины скорого отказа от Украины - РИА Новости, 05.03.2023
"Это вам не сказка". В США назвали две причины скорого отказа от Украины
Невнятная политика Джо Байдена по украинскому вопросу и неудачи ВСУ на поле боя вынудят Запад отказаться от военной помощи киевскому режиму, пишет обозреватель... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T16:33
2023-03-05T23:37
в мире
сша
украина
джо байден
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Невнятная политика Джо Байдена по украинскому вопросу и неудачи ВСУ на поле боя вынудят Запад отказаться от военной помощи киевскому режиму, пишет обозреватель Washington Times Майкл Маккена."Было бы хорошо, если бы команда Байдена когда-нибудь сформулировала, чем, по их мнению, закончится вся эта история, помимо диснеевской сказки, в которой Украина побеждает и все живут долго и счастливо. Неспособность администрации объяснить конечную цель и план действий серьезно настораживает", — говорится в статье.По мнению автора, избиратели чувствуют отсутствие четкой линии Вашингтона, а значит, скоро усталость налогоплательщиков от отправки десятков миллиардов долларов за границу перечеркнет все усилия военных. Москва, в свою очередь, так и останется непобежденной, отметил он.Украинскому лобби мешает и отсутствие хороших новостей от ВСУ с полей сражений. Несмотря на западную поддержку, они не смогут добиться превосходства военным путем, а значит, для США настало время начать задуматься о прекращении конфликта путем переговоров, подытожил Маккена.
https://ria.ru/20230305/postavki-1855947573.html
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855979410.html
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в мире, сша, украина, джо байден, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Это вам не сказка". В США назвали две причины скорого отказа от Украины

Washington Times: усталость от поражений ВСУ вынудит Запад прекратить помощь Киеву

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Невнятная политика Джо Байдена по украинскому вопросу и неудачи ВСУ на поле боя вынудят Запад отказаться от военной помощи киевскому режиму, пишет обозреватель Washington Times Майкл Маккена.
"Было бы хорошо, если бы команда Байдена когда-нибудь сформулировала, чем, по их мнению, закончится вся эта история, помимо диснеевской сказки, в которой Украина побеждает и все живут долго и счастливо. Неспособность администрации объяснить конечную цель и план действий серьезно настораживает", — говорится в статье.
Немецкий танк Leopard 2 A5 - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
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По мнению автора, избиратели чувствуют отсутствие четкой линии Вашингтона, а значит, скоро усталость налогоплательщиков от отправки десятков миллиардов долларов за границу перечеркнет все усилия военных. Москва, в свою очередь, так и останется непобежденной, отметил он.
Украинскому лобби мешает и отсутствие хороших новостей от ВСУ с полей сражений. Несмотря на западную поддержку, они не смогут добиться превосходства военным путем, а значит, для США настало время начать задуматься о прекращении конфликта путем переговоров, подытожил Маккена.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
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