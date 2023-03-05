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ВС России поразили командные пункты подразделений двух украинских бригад - РИА Новости, 05.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:58 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/spetsoperatsiya-1855965363.html
ВС России поразили командные пункты подразделений двух украинских бригад
ВС России поразили командные пункты подразделений двух украинских бригад - РИА Новости, 05.03.2023
ВС России поразили командные пункты подразделений двух украинских бригад
Российские военные в ДНР и Запорожской области поразили командно-наблюдательные пункты подразделений двух украинских бригад, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T14:58
2023-03-05T14:58
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
бук (зенитный ракетный комплекс)
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские военные в ДНР и Запорожской области поразили командно-наблюдательные пункты подразделений двух украинских бригад, сообщило министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Нетайлово Донецкой Народной Республики и Успеновка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в районе населенного пункта Попов Яр в ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". В целом российскими оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 207 районах, отмечает МО РФ.
запорожская область
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безопасность, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Бук (зенитный ракетный комплекс), Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили командные пункты подразделений двух украинских бригад

Минобороны: поражены командно-наблюдательные пункты подразделений двух украинских бригад

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на боевой позиции в зоне спецоперации
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на боевой позиции в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на боевой позиции в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские военные в ДНР и Запорожской области поразили командно-наблюдательные пункты подразделений двух украинских бригад, сообщило министерство обороны РФ.
"В районах населенных пунктов Нетайлово Донецкой Народной Республики и Успеновка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Попов Яр в ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".
В целом российскими оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 207 районах, отмечает МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 марта, 16:19
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБук (зенитный ракетный комплекс)Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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