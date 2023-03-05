https://ria.ru/20230305/spetsoperatsiya-1855965363.html

ВС России поразили командные пункты подразделений двух украинских бригад

ВС России поразили командные пункты подразделений двух украинских бригад - РИА Новости, 05.03.2023

ВС России поразили командные пункты подразделений двух украинских бригад

Российские военные в ДНР и Запорожской области поразили командно-наблюдательные пункты подразделений двух украинских бригад, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T14:58

2023-03-05T14:58

2023-03-05T14:58

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

бук (зенитный ракетный комплекс)

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855601472_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1cc9f66606cd878c250e5cb65fb22230.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские военные в ДНР и Запорожской области поразили командно-наблюдательные пункты подразделений двух украинских бригад, сообщило министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Нетайлово Донецкой Народной Республики и Успеновка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в районе населенного пункта Попов Яр в ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". В целом российскими оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 207 районах, отмечает МО РФ.

запорожская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)