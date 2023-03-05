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ВС России уничтожили пункты управления дронами ВСУ в ДНР и под Харьковом
ВС России уничтожили пункты управления дронами ВСУ в ДНР и под Харьковом - РИА Новости, 05.03.2023
ВС России уничтожили пункты управления дронами ВСУ в ДНР и под Харьковом
Российские военные в ДНР и Харьковской области уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы, сообщило... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T14:49
2023-03-05T14:49
2023-03-05T14:55
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские военные в ДНР и Харьковской области уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы, сообщило министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Авдеевка Донецкой народной республики и Двуречная (в Купянском районе - ред.) Харьковской области уничтожены пункты управления украинскими беспилотными летательными аппаратами и средствами РЭБ", - говорится в сводке военного ведомства.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили пункты управления дронами ВСУ в ДНР и под Харьковом
Минобороны: в ДНР и Харьковской области уничтожены пункты управления беспилотниками ВСУ