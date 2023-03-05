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ВС России уничтожили пункты управления дронами ВСУ в ДНР и под Харьковом

ВС России уничтожили пункты управления дронами ВСУ в ДНР и под Харьковом - РИА Новости, 05.03.2023

ВС России уничтожили пункты управления дронами ВСУ в ДНР и под Харьковом

Российские военные в ДНР и Харьковской области уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы, сообщило... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T14:49

2023-03-05T14:49

2023-03-05T14:55

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

харьковская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские военные в ДНР и Харьковской области уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы, сообщило министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Авдеевка Донецкой народной республики и Двуречная (в Купянском районе - ред.) Харьковской области уничтожены пункты управления украинскими беспилотными летательными аппаратами и средствами РЭБ", - говорится в сводке военного ведомства.

донецкая народная республика

харьковская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)