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Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 и 12 дронов - РИА Новости, 05.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 05.03.2023 (обновлено: 14:59 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/spetsoperatsiya-1855963890.html
Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 и 12 дронов
Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 и 12 дронов - РИА Новости, 05.03.2023
Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 и 12 дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолёт Ми-8, 12 беспилотников и шесть снарядов РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T14:44
2023-03-05T14:59
специальная военная операция на украине
безопасность
ми-8 амтш
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолёт Ми-8, 12 беспилотников и шесть снарядов РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Димитров Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", а также уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Пологи Запорожской области, Еленовка, Кременец, Спартак, Никольское, Евгеновка, Ивановка Донецкой народной республики, Кременная, Петровское и Залиман Луганской народной республики", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 394 украинских военных самолета, 216 вертолетов, 3336 беспилотных летательных аппаратов, 409 зенитных ракетных комплексов, 8162 танка и других боевых бронированных машин, 1050 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4282 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8746 единиц специальной военной автомобильной техники.
донецкая народная республика
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безопасность, ми-8 амтш, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ми-8 АМТШ, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 и 12 дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 и 12 дронов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолёт Ми-8, 12 беспилотников и шесть снарядов РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Димитров Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", а также уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Пологи Запорожской области, Еленовка, Кременец, Спартак, Никольское, Евгеновка, Ивановка Донецкой народной республики, Кременная, Петровское и Залиман Луганской народной республики", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 394 украинских военных самолета, 216 вертолетов, 3336 беспилотных летательных аппаратов, 409 зенитных ракетных комплексов, 8162 танка и других боевых бронированных машин, 1050 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4282 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8746 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 марта, 16:19
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМи-8 АМТШДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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