https://ria.ru/20230305/spetsoperatsiya-1855963890.html

Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 и 12 дронов

Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 и 12 дронов - РИА Новости, 05.03.2023

Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 и 12 дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолёт Ми-8, 12 беспилотников и шесть снарядов РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T14:44

2023-03-05T14:44

2023-03-05T14:59

специальная военная операция на украине

безопасность

ми-8 амтш

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолёт Ми-8, 12 беспилотников и шесть снарядов РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Димитров Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", а также уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Пологи Запорожской области, Еленовка, Кременец, Спартак, Никольское, Евгеновка, Ивановка Донецкой народной республики, Кременная, Петровское и Залиман Луганской народной республики", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 394 украинских военных самолета, 216 вертолетов, 3336 беспилотных летательных аппаратов, 409 зенитных ракетных комплексов, 8162 танка и других боевых бронированных машин, 1050 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4282 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8746 единиц специальной военной автомобильной техники.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, ми-8 амтш, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф