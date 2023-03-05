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Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 и 12 дронов
Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 и 12 дронов - РИА Новости, 05.03.2023
Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 и 12 дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолёт Ми-8, 12 беспилотников и шесть снарядов РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T14:44
2023-03-05T14:44
2023-03-05T14:59
специальная военная операция на украине
безопасность
ми-8 амтш
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолёт Ми-8, 12 беспилотников и шесть снарядов РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Димитров Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", а также уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Пологи Запорожской области, Еленовка, Кременец, Спартак, Никольское, Евгеновка, Ивановка Донецкой народной республики, Кременная, Петровское и Залиман Луганской народной республики", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 394 украинских военных самолета, 216 вертолетов, 3336 беспилотных летательных аппаратов, 409 зенитных ракетных комплексов, 8162 танка и других боевых бронированных машин, 1050 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4282 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8746 единиц специальной военной автомобильной техники.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ми-8 амтш, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ми-8 АМТШ, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 и 12 дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 и 12 дронов