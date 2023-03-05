https://ria.ru/20230305/spetsoperatsiya-1855962968.html

Российские военные поразили командный пункт "Азова"* в Запорожской области

Российские военные поразили командный пункт "Азова"* в Запорожской области - РИА Новости, 05.03.2023

Российские военные поразили командный пункт "Азова"* в Запорожской области

Российские войска нанесли удар по командному пункту украинского националистического полка "Азов"* в Запорожской области, сообщается в сводке министерства... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T14:38

2023-03-05T14:38

2023-03-05T16:53

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

бук (зенитный ракетный комплекс)

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по командному пункту украинского националистического полка "Азов"* в Запорожской области, сообщается в сводке министерства обороны."В районе населенного пункта Марьевка Запорожской области поражен командный пункт полка "Азов*", — говорится в заявлении.Кроме того, российские военные нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам украинской армии в районах населенных пунктов Нетайлово в ДНР и Успеновка в Запорожской области. Они также уничтожили пусковую установку ЗРК "Бук-М1" в районе села Попов Яр.Купянское и Краснолиманское направленияАрмейская авиация и артиллерия Западной группировки войск в районах Гряниковки и Масютовки Харьковской области уничтожила до 40 бойцов ВСУ, боевую бронированную машину и три автомобиля.Помимо этого, российская армия поразила подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка в ДНР, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино в ЛНР.За сутки на Краснолиманском направлении уничтожено до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица "Гвоздика".Донецкое направлениеРоссийские военные ликвидировали более 210 украинских солдат, боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, самоходную гаубицу "Гвоздика", самоходный миномет "Тюльпан", боевую машину РСЗО "Смерч", а также гаубицу Д-30.Южно-Донецкое направлениеЗа сутки нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко в ДНР. Общие потери противника составили до 80 боевиков ВСУ, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубица Д-20.Херсонское направлениеРоссийская армия за сутки уничтожила более 30 украинских военных, десять автомобилей, самоходную гаубицу "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.Харьковская областьВ районах населенных пунктов Авдеевка в ДНР и Двуречная Харьковской области уничтожены пункты управления украинскими беспилотниками и средствами РЭБ.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20230303/obstanovka-1855409786.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854613656.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, бук (зенитный ракетный комплекс), донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, харьковская область