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Российские военные поразили командный пункт "Азова"* в Запорожской области - РИА Новости, 05.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 05.03.2023 (обновлено: 16:53 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/spetsoperatsiya-1855962968.html
Российские военные поразили командный пункт "Азова"* в Запорожской области
Российские военные поразили командный пункт "Азова"* в Запорожской области - РИА Новости, 05.03.2023
Российские военные поразили командный пункт "Азова"* в Запорожской области
Российские войска нанесли удар по командному пункту украинского националистического полка "Азов"* в Запорожской области, сообщается в сводке министерства... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T14:38
2023-03-05T16:53
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
бук (зенитный ракетный комплекс)
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по командному пункту украинского националистического полка "Азов"* в Запорожской области, сообщается в сводке министерства обороны."В районе населенного пункта Марьевка Запорожской области поражен командный пункт полка "Азов*", — говорится в заявлении.Кроме того, российские военные нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам украинской армии в районах населенных пунктов Нетайлово в ДНР и Успеновка в Запорожской области. Они также уничтожили пусковую установку ЗРК "Бук-М1" в районе села Попов Яр.Купянское и Краснолиманское направленияАрмейская авиация и артиллерия Западной группировки войск в районах Гряниковки и Масютовки Харьковской области уничтожила до 40 бойцов ВСУ, боевую бронированную машину и три автомобиля.Помимо этого, российская армия поразила подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка в ДНР, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино в ЛНР.За сутки на Краснолиманском направлении уничтожено до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица "Гвоздика".Донецкое направлениеРоссийские военные ликвидировали более 210 украинских солдат, боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, самоходную гаубицу "Гвоздика", самоходный миномет "Тюльпан", боевую машину РСЗО "Смерч", а также гаубицу Д-30.Южно-Донецкое направлениеЗа сутки нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко в ДНР. Общие потери противника составили до 80 боевиков ВСУ, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубица Д-20.Херсонское направлениеРоссийская армия за сутки уничтожила более 30 украинских военных, десять автомобилей, самоходную гаубицу "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.Харьковская областьВ районах населенных пунктов Авдеевка в ДНР и Двуречная Харьковской области уничтожены пункты управления украинскими беспилотниками и средствами РЭБ.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20230303/obstanovka-1855409786.html
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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запорожская область
донецкая народная республика
россия
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безопасность, запорожская область, бук (зенитный ракетный комплекс), донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Бук (зенитный ракетный комплекс), Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Харьковская область
Российские военные поразили командный пункт "Азова"* в Запорожской области

Минобороны: российские военные поразили командный пункт "Азова" в Запорожской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк российских вооруженных сил в южном секторе специальной военной операции
Танк российских вооруженных сил в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк российских вооруженных сил в южном секторе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по командному пункту украинского националистического полка "Азов"* в Запорожской области, сообщается в сводке министерства обороны.
"В районе населенного пункта Марьевка Запорожской области поражен командный пункт полка "Азов*", — говорится в заявлении.
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3 марта, 08:00
Кроме того, российские военные нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам украинской армии в районах населенных пунктов Нетайлово в ДНР и Успеновка в Запорожской области. Они также уничтожили пусковую установку ЗРК "Бук-М1" в районе села Попов Яр.

Купянское и Краснолиманское направления

Армейская авиация и артиллерия Западной группировки войск в районах Гряниковки и Масютовки Харьковской области уничтожила до 40 бойцов ВСУ, боевую бронированную машину и три автомобиля.
Помимо этого, российская армия поразила подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка в ДНР, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино в ЛНР.
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Вчера, 08:00
За сутки на Краснолиманском направлении уничтожено до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица "Гвоздика".

Донецкое направление

Российские военные ликвидировали более 210 украинских солдат, боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, самоходную гаубицу "Гвоздика", самоходный миномет "Тюльпан", боевую машину РСЗО "Смерч", а также гаубицу Д-30.

Южно-Донецкое направление

За сутки нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко в ДНР. Общие потери противника составили до 80 боевиков ВСУ, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубица Д-20.
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27 февраля, 15:17

Херсонское направление

Российская армия за сутки уничтожила более 30 украинских военных, десять автомобилей, самоходную гаубицу "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

Харьковская область

В районах населенных пунктов Авдеевка в ДНР и Двуречная Харьковской области уничтожены пункты управления украинскими беспилотниками и средствами РЭБ.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьБук (зенитный ракетный комплекс)Донецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинХарьковская область
 
 
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