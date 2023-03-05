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Кинолог назвал самые тихие породы собак - РИА Новости, 05.03.2023
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03:21 05.03.2023 (обновлено: 07:28 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/sobaki-1855914273.html
Кинолог назвал самые тихие породы собак
Кинолог назвал самые тихие породы собак - РИА Новости, 05.03.2023
Кинолог назвал самые тихие породы собак
Желание собаки при любой удобной ситуации общаться с помощью лая говорит о необходимости корректировать ее поведение, а "громкость" питомца в целом определяется РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T03:21
2023-03-05T07:28
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
россия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Желание собаки при любой удобной ситуации общаться с помощью лая говорит о необходимости корректировать ее поведение, а "громкость" питомца в целом определяется его воспитанием, но есть несколько пород, к которым будущим собаководам стоит присмотреться, если их особенно беспокоит, что животное может громко и постоянно лаять, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Манера поведения собаки, безусловно, зависит от воспитания. Даже самый общительный и непоседливый пес может вести себя скромно и воспитанно в руках умелого собаковода. Впрочем, есть такие породы собак, для которых лай – достаточно редкое явление. Тем, кто любит тишину и спокойствие, можно присмотреться к этим питомцам", — сказал Голубев. Одной из таких пород он назвал басенджи. Ее представители практически не лают, а общаются между собой и с людьми, используя урчание, вздохи, фырканье и звуки, напоминающие сдавленный смех или тихое ворчание, рассказал кинолог. По его словам, представители этой породы очень активны и у них сильно выражен охотничий инстинкт, так что несмотря на скромность дома, на улице они проявят энергичность. Прежде чем приобрести такого питомца, нужно рассчитать свои силы, отметил Голубев. Другой благородной и спокойной собакой может стать дирхаунд или шотландская оленья борзая. Эти умные и терпеливые собаки любят детей и не станут лаять по любому поводу, добавил кинолог. Однако дирхаунд обладает сильным охотничьим инстинктом и, оставаясь дома спокойным, может оказаться страстным охотником в лесу и на улице. В то же время они хорошо поддаются дрессировке и станут отличными компаньонами, рассказал президент РКФ. "Замечательный охотник и друг. Это относительно спокойные и абсолютно неагрессивные животные, которых очень сложно спровоцировать на лай. Нужно учитывать, что этим животным необходимо давать выпускать пар на прогулках, не забывая об охотничьих инстинктах. Важно много гулять и тренироваться с питомцем", — охарактеризовал Голубев еще одну породу — русскую псовую борзую. Тем, кто не хочет, чтобы собака будила лаем или докучала ежеминутными требованиями ласки и внимания, также можно присмотреться к салюки. Этих элегантных, молчаливых и независимых животных вывели для участия в собачьих бегах и безружейной охоты на мелкую дичь, подчеркнул кинолог. Представители этой породы, по его словам, предпочитают находиться в тишине и уединении, прерывая их только желанием погоняться за дичью. Кроме того, подходящей породой для любителей тишины могут стать и выведенные для охоты на полевую дичь и для бега грейхаунды. Это добродушные и одновременно азартные охотники, которые могут проявить терпение и деликатность там, где требуется, рассказал Голубев. Он заметил, что остепеняются такие животные только к сознательному возрасту. В то же время кинолог обратил внимание, что почти все перечисленные собаки, кроме басенджи, довольно сложны для содержания в квартире из-за своих размеров и повышенной активности. Кроме того, он предупредил, что любая собака требует внимания и воспитания, а дрессировать нужно даже самых не расположенных к лаю питомцев.
https://ria.ru/20230226/kinolog-1854354757.html
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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), россия
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Россия
Кинолог назвал самые тихие породы собак

Кинолог Голубев назвал басенджи и дирхаунды самыми тихими породами собак

© Фото : Clever Dog Lab / Vetmeduni ViennaСобаки
Собаки - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© Фото : Clever Dog Lab / Vetmeduni Vienna
Собаки. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Желание собаки при любой удобной ситуации общаться с помощью лая говорит о необходимости корректировать ее поведение, а "громкость" питомца в целом определяется его воспитанием, но есть несколько пород, к которым будущим собаководам стоит присмотреться, если их особенно беспокоит, что животное может громко и постоянно лаять, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Манера поведения собаки, безусловно, зависит от воспитания. Даже самый общительный и непоседливый пес может вести себя скромно и воспитанно в руках умелого собаковода. Впрочем, есть такие породы собак, для которых лай – достаточно редкое явление. Тем, кто любит тишину и спокойствие, можно присмотреться к этим питомцам", — сказал Голубев.
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1 марта, 16:43
Одной из таких пород он назвал басенджи. Ее представители практически не лают, а общаются между собой и с людьми, используя урчание, вздохи, фырканье и звуки, напоминающие сдавленный смех или тихое ворчание, рассказал кинолог. По его словам, представители этой породы очень активны и у них сильно выражен охотничий инстинкт, так что несмотря на скромность дома, на улице они проявят энергичность. Прежде чем приобрести такого питомца, нужно рассчитать свои силы, отметил Голубев.
Другой благородной и спокойной собакой может стать дирхаунд или шотландская оленья борзая. Эти умные и терпеливые собаки любят детей и не станут лаять по любому поводу, добавил кинолог. Однако дирхаунд обладает сильным охотничьим инстинктом и, оставаясь дома спокойным, может оказаться страстным охотником в лесу и на улице. В то же время они хорошо поддаются дрессировке и станут отличными компаньонами, рассказал президент РКФ.
"Замечательный охотник и друг. Это относительно спокойные и абсолютно неагрессивные животные, которых очень сложно спровоцировать на лай. Нужно учитывать, что этим животным необходимо давать выпускать пар на прогулках, не забывая об охотничьих инстинктах. Важно много гулять и тренироваться с питомцем", — охарактеризовал Голубев еще одну породу — русскую псовую борзую.
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Тем, кто не хочет, чтобы собака будила лаем или докучала ежеминутными требованиями ласки и внимания, также можно присмотреться к салюки. Этих элегантных, молчаливых и независимых животных вывели для участия в собачьих бегах и безружейной охоты на мелкую дичь, подчеркнул кинолог. Представители этой породы, по его словам, предпочитают находиться в тишине и уединении, прерывая их только желанием погоняться за дичью.
Кроме того, подходящей породой для любителей тишины могут стать и выведенные для охоты на полевую дичь и для бега грейхаунды. Это добродушные и одновременно азартные охотники, которые могут проявить терпение и деликатность там, где требуется, рассказал Голубев. Он заметил, что остепеняются такие животные только к сознательному возрасту.
В то же время кинолог обратил внимание, что почти все перечисленные собаки, кроме басенджи, довольно сложны для содержания в квартире из-за своих размеров и повышенной активности. Кроме того, он предупредил, что любая собака требует внимания и воспитания, а дрессировать нужно даже самых не расположенных к лаю питомцев.
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