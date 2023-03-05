https://ria.ru/20230305/snegopad-1856015068.html
На Петербург обрушился сильный снегопад
На Петербург обрушился сильный снегопад - РИА Новости, 05.03.2023
На Петербург обрушился сильный снегопад
Сильный снегопад наблюдается в некоторых районах Санкт-Петербурга со второй половины дня в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T20:37
2023-03-05T20:37
2023-03-05T20:58
погода
жкх
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851231322_0:271:2981:1948_1920x0_80_0_0_32e6956622e7c7f7e2e0b1f523c567f1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Сильный снегопад наблюдается в некоторых районах Санкт-Петербурга со второй половины дня в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. Снег валит, в частности, во Фрунзенском, Московском и Адмиралтейском районах города. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, стоящие на остановках общественного транспорта петербуржцы стараются держаться подальше от проезжей части, чтобы летящая из-под колес снежная каша не запачкала одежду. Одна из жительниц города со смехом говорила своей собеседнице, что не стоило убирать зимнюю обувь с наступлением календарной весны, поскольку март в Петербурге можно считать зимним месяцем. В воскресенье городское управление МЧС предупреждало, что в течение дня в Петербурге ожидается снег, местами сильный. Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около -2 градусов, скорость ветра не превышает 4 метров в секунду, влажность воздуха – 91%.
https://ria.ru/20230305/moskva-1855955745.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851231322_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_1324cd604756d947dbee4ffe67e55477.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, жкх, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Погода, ЖКХ, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Петербург обрушился сильный снегопад
Сильный снегопад наблюдается в нескольких районах Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Сильный снегопад наблюдается в некоторых районах Санкт-Петербурга со второй половины дня в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Снег валит, в частности, во Фрунзенском, Московском и Адмиралтейском районах города.
По наблюдениям корреспондента РИА Новости, стоящие на остановках общественного транспорта петербуржцы стараются держаться подальше от проезжей части, чтобы летящая из-под колес снежная каша не запачкала одежду. Одна из жительниц города со смехом говорила своей собеседнице, что не стоило убирать зимнюю обувь с наступлением календарной весны, поскольку март в Петербурге можно считать зимним месяцем.
В воскресенье городское управление МЧС
предупреждало, что в течение дня в Петербурге ожидается снег, местами сильный.
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около -2 градусов, скорость ветра не превышает 4 метров в секунду, влажность воздуха – 91%.
Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада