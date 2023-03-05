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На Петербург обрушился сильный снегопад - РИА Новости, 05.03.2023
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20:37 05.03.2023 (обновлено: 20:58 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/snegopad-1856015068.html
На Петербург обрушился сильный снегопад
На Петербург обрушился сильный снегопад - РИА Новости, 05.03.2023
На Петербург обрушился сильный снегопад
Сильный снегопад наблюдается в некоторых районах Санкт-Петербурга со второй половины дня в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T20:37
2023-03-05T20:58
погода
жкх
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Сильный снегопад наблюдается в некоторых районах Санкт-Петербурга со второй половины дня в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. Снег валит, в частности, во Фрунзенском, Московском и Адмиралтейском районах города. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, стоящие на остановках общественного транспорта петербуржцы стараются держаться подальше от проезжей части, чтобы летящая из-под колес снежная каша не запачкала одежду. Одна из жительниц города со смехом говорила своей собеседнице, что не стоило убирать зимнюю обувь с наступлением календарной весны, поскольку март в Петербурге можно считать зимним месяцем. В воскресенье городское управление МЧС предупреждало, что в течение дня в Петербурге ожидается снег, местами сильный. Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около -2 градусов, скорость ветра не превышает 4 метров в секунду, влажность воздуха – 91%.
https://ria.ru/20230305/moskva-1855955745.html
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погода, жкх, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Погода, ЖКХ, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Петербург обрушился сильный снегопад

Сильный снегопад наблюдается в нескольких районах Санкт-Петербурга

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЖенщина на улице во время снежного шторма в Санкт-Петербурге
Женщина на улице во время снежного шторма в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Женщина на улице во время снежного шторма в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Сильный снегопад наблюдается в некоторых районах Санкт-Петербурга со второй половины дня в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Снег валит, в частности, во Фрунзенском, Московском и Адмиралтейском районах города.
По наблюдениям корреспондента РИА Новости, стоящие на остановках общественного транспорта петербуржцы стараются держаться подальше от проезжей части, чтобы летящая из-под колес снежная каша не запачкала одежду. Одна из жительниц города со смехом говорила своей собеседнице, что не стоило убирать зимнюю обувь с наступлением календарной весны, поскольку март в Петербурге можно считать зимним месяцем.
В воскресенье городское управление МЧС предупреждало, что в течение дня в Петербурге ожидается снег, местами сильный.
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около -2 градусов, скорость ветра не превышает 4 метров в секунду, влажность воздуха – 91%.
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