https://ria.ru/20230305/siriya-1855976220.html

Дамаск осудил визит главы Комитета начштабов армии США на север Сирии

Дамаск осудил визит главы Комитета начштабов армии США на север Сирии - РИА Новости, 05.03.2023

Дамаск осудил визит главы Комитета начштабов армии США на север Сирии

Сирийский МИД осудил визит председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли на американскую военную базу на северо-востоке Сирии, цитирует... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T15:46

2023-03-05T15:46

2023-03-05T15:47

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сша

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дамаск (город)

марк милли

исламское государство

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ТУНИС, 5 мар - РИА Новости. Сирийский МИД осудил визит председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли на американскую военную базу на северо-востоке Сирии, цитирует госагентство SANA официальный источник во внешнеполитическом ведомстве. "Сирия решительно осуждает незаконный визит начальника штабов США на незаконную военную базу США на северо-востоке Сирии и заявляет, что это является вопиющим нарушением ее суверенитета, территориальной целостности и единства", - говорится в сообщении МИД. Ранее агентство Рейтер сообщило, что председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в субботу совершил неанонсированный заранее визит на американскую военную базу в Сирии. По его информации, в рамках своей поездки Милли планировал дать оценку почти восьмилетним усилиям США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, а также мерам по защите американских военнослужащих в арабской республике.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230228/siriya-1854746759.html

сша

сирия

дамаск (город)

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в мире, сша, сирия, дамаск (город), марк милли, исламское государство