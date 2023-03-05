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Дамаск осудил визит главы Комитета начштабов армии США на север Сирии - РИА Новости, 05.03.2023
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15:46 05.03.2023 (обновлено: 15:47 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/siriya-1855976220.html
Дамаск осудил визит главы Комитета начштабов армии США на север Сирии
Дамаск осудил визит главы Комитета начштабов армии США на север Сирии - РИА Новости, 05.03.2023
Дамаск осудил визит главы Комитета начштабов армии США на север Сирии
Сирийский МИД осудил визит председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли на американскую военную базу на северо-востоке Сирии, цитирует... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T15:46
2023-03-05T15:47
в мире
сша
сирия
дамаск (город)
марк милли
исламское государство
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ТУНИС, 5 мар - РИА Новости. Сирийский МИД осудил визит председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли на американскую военную базу на северо-востоке Сирии, цитирует госагентство SANA официальный источник во внешнеполитическом ведомстве. "Сирия решительно осуждает незаконный визит начальника штабов США на незаконную военную базу США на северо-востоке Сирии и заявляет, что это является вопиющим нарушением ее суверенитета, территориальной целостности и единства", - говорится в сообщении МИД. Ранее агентство Рейтер сообщило, что председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в субботу совершил неанонсированный заранее визит на американскую военную базу в Сирии. По его информации, в рамках своей поездки Милли планировал дать оценку почти восьмилетним усилиям США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, а также мерам по защите американских военнослужащих в арабской республике.* Запрещенная в России террористическая организация
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сша
сирия
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в мире, сша, сирия, дамаск (город), марк милли, исламское государство
В мире, США, Сирия, Дамаск (город), Марк Милли, Исламское государство
Дамаск осудил визит главы Комитета начштабов армии США на север Сирии

SANA: Дамаск осудил визит главы комитета начштабов армии США Милли на север Сирии

© AP Photo / Darko BandicВертолеты на военной базе США в Сирии
Вертолеты на военной базе США в Сирии - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Вертолеты на военной базе США в Сирии. Архивное фото
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ТУНИС, 5 мар - РИА Новости. Сирийский МИД осудил визит председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли на американскую военную базу на северо-востоке Сирии, цитирует госагентство SANA официальный источник во внешнеполитическом ведомстве.
"Сирия решительно осуждает незаконный визит начальника штабов США на незаконную военную базу США на северо-востоке Сирии и заявляет, что это является вопиющим нарушением ее суверенитета, территориальной целостности и единства", - говорится в сообщении МИД.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в субботу совершил неанонсированный заранее визит на американскую военную базу в Сирии. По его информации, в рамках своей поездки Милли планировал дать оценку почти восьмилетним усилиям США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, а также мерам по защите американских военнослужащих в арабской республике.
* Запрещенная в России террористическая организация
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В миреСШАСирияДамаск (город)Марк МиллиИсламское государство
 
 
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