https://ria.ru/20230305/serbiya-1855948190.html

Вучич назвал ложью сообщения о продаже Сербией оружия Украине

Вучич назвал ложью сообщения о продаже Сербией оружия Украине - РИА Новости, 05.03.2023

Вучич назвал ложью сообщения о продаже Сербией оружия Украине

Президент Сербии Александр Вучич категорически опроверг утверждения о том, что республика продает оружие Украине. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T12:31

2023-03-05T12:31

2023-03-05T13:31

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БЕЛГРАД, 5 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич категорически опроверг утверждения о том, что республика продает оружие Украине. "Речь идет об откровенной лжи. Сербия никому не отправляла оружие. Сербия производит и продает боеприпасы. У нас много предприятий оборонной промышленности. Когда производите боеприпасы, они обязательно окажутся в зоне конфликта или в кризисном регионе. Мы не продали ни одну единицу орудий, оружия или боеприпасов ни России, ни Украине", — заявил он журналистам в Катаре, где находится с рабочим визитом. Вучич напомнил, что продукция сербского оборонпрома поставляется только разрешенным пользователям, то есть государствам без международных ограничений. "Говорят, что мы экспортировали через Турцию. Зная, что есть вероятность, что часть продукции будет отправлена любой из сторон конфликта, мы добавили, что нельзя далее экспортировать боеприпасы, которые продали Турции. Чего еще от нас хотите?" — сказал президент. На этой неделе в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о том, что Сербия якобы передала Киеву ракеты для РСЗО "Град". Речь шла об одной из крупнейших сербских компаний — "Крушик". Как утверждалось в публикациях, ракеты ее производства закупает компания из Канады, которая затем отправляет их через Турцию и Словакию на Украину. В подтверждение приводились копии документов о приобретении и транспортировке боеприпасов и даже видеозаписи. Российский МИД официально запросил у Белграда разъяснений по этому поводу.В компании "Крушик" все обвинения категорически опровергли, заявив, что никоим образом не связаны с продажей ракет конечному покупателю с Украины и что документы, приводившиеся в СМИ, фрагментарны и намеренно использованы, чтобы нанести компании ущерб. Позже с опровержениями выступили также сербские Минобороны и МИД.

https://ria.ru/20230303/ukraina-1855743680.html

https://ria.ru/20230228/dogovorennosti-1854985893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сербия, россия, украина, александр вучич